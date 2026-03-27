Decathlon no te envía mensajes SMS alertando de un cargo en tu cuenta, es un fraude

Nos habéis consultado en nuestro servicio de correo electrónico por un mensaje SMS cuyo remitente se presenta como si fuera Decathlon y te avisa de un cargo en tu cuenta. Es un fraude. La empresa de material deportivo nos ha confirmado que es un caso de 'smshing', fraude por suplantación.

"Cargo de 2.391,00 EUR aprobado por defecto en una hora", leemos en el mensaje SMS que nos habéis remitido a través del correo electrónico. A continuación, se indica un número de teléfono al que invitan a llamar en el mismo mensaje: "Si no has sido tú, contáctanos inmediatamente".

No es un mensaje real de Decathlon, es 'smishing'

Este mensaje SMS no procede de Decathlon, es un fraude por suplantación denominado 'smishing'. Nos hemos puesto en contacto con la firma de material deportivo y nos confirman que se trata de una estafa, de la que no tenían "constancia" y que investigarán con detalle. Desde la empresa recomiendan consultar un espacio en el que sus clientes pueden identificar posibles casos de estafas.

A través de una búsqueda en la plataforma web de ListaSpam, hemos detectado que el número de teléfono que facilitan en el mensaje cuenta con 29 denuncias y ha sido catalogado por los usuarios como "presunta estafa" y "suplantación de identidad". También encontramos indicios que muestran la naturaleza fraudulenta del SMS, como las faltas de ortografía en las palabras "codigo", "tu" y "contactanos". A continuación, puedes observar las denuncias y la catalogación del número de teléfono como "presunta estafa".

Los usuarios de ListaSpam señalan que el mismo número se hace pasar por su banco, señalando las entidades Laboral Kutxa y Caixabank. Además, indican las dos mismas cantidades en el supuesto cargo, 2.391 o 4.238 euros.

Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) aconsejan que "antes de facilitar cualquier dato personal, se asegure de que se trata de una fuente confiable" y "eliminar el SMS si el cliente no ha realizado ningún pedido a Decathlon". Igualmente, explican en qué consiste el 'smishing' y cómo evitarlo.

Análisis de ListaSpam sobre este número de teléfono

La suplantación de identidad de empresas es una práctica habitual de los estafadores para robar información personal y bancaria de los usuarios. En VerificaRTVE ya te hemos alertado anteriormente de este falso correo que manda "mi carpeta ciudadana" sobre un riesgo pendiente. También te avisamos de que Caixabank no manda estos mensajes avisando de un error en una transferencia.