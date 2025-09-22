ING no te envía estos mensajes SMS para que verifiques operaciones bancarias, es un fraude

Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por dos mensajes de SMS cuyo remitente se presenta como la entidad bancaria de ING y, bajo la premisa de verificar una operación, solicita al usuario acceder a un enlace URL o llamar a un número de teléfono. Es falso. Se trata de un fraude del tipo smishing que suplanta a la entidad bancaria y que la propia ING nos ha desmentido.

"Se ha vinculado un nuevo dispositivo SMF-12", leemos en el mensaje que nos habéis remitido a nuestro WhatsApp. A continuación, el mensaje invita al usuario a acceder a un enlace en caso de no tener constancia de la operación. "Domiciliación de cargo 4.500 EUR de Booking. Si no reconoces la operación contacta de inmediato a nuestro departamento de seguridad", leemos en otro mensaje SMS que, a continuación, presenta un número de teléfono.