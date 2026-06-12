El INCIBE y la Guardia Civil alertan de falsas ofertas de empleo de socorrista

La Guardia Civil ha alertado desde su perfil de X sobre una campaña de falsas ofertas de empleo "que simulan la contratación de socorristas de hotel a través de WhatsApp" para "conseguir" tus datos personales y bancarios. En VerificaRTVE te explicamos en qué consiste este intento de estafa y cómo detectarlo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

¿En qué consiste este intento de estafa? El 10 de junio, la Guardia Civil ha alertado desde su perfil de X de una campaña de falsas ofertas de empleo que han detectado y que "simulan la contratación de socorristas de hotel a través de WhatsApp". Buscan "iniciar una conversación para conseguir tus datos personales (DNI) y que abras una cuenta bancaria a tu nombre para utilizarte de forma ilícita en sus operaciones". ““ Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) han explicado a VerificaRTVE el 'modus operandi' de esta estafa: "Los estafadores publican una falsa oferta de empleo y contactan con las víctimas haciéndose pasar por una empresa que representa al hotel". Durante el proceso "solicitan datos personales, como el DNI, y piden a la víctima que abra una cuenta bancaria a su nombre para supuestamente gestionar cobros relacionados con el trabajo". Pero avisan de que "la oferta es falsa y su objetivo es obtener información personal y utilizarla de forma fraudulenta". Desde INCIBE señalan que, aunque se trata de "un caso más entre los múltiples" que reciben sobre falsas ofertas de empleo, este les "llama la atención" porque "el supuesto puesto laboral" "está adaptado a la época estival en la que se produce", y esto le "aporta credibilidad". Añaden que este caso ya se detectó el año pasado.

¿Cómo lo han detectado las autoridades? El INCIBE detalla que detectó esta campaña fraudulenta gracias al aviso que dio un joven que había caído en esta estafa. Se puso en contacto con el teléfono de ayuda de este organismo (017) y relató que había recibido una falsa oferta de empleo de socorrista en un hotel facilitada por un amigo a través de WhatsApp de la que acabó siendo víctima tras ceder datos personales. Para poder optar al trabajo le habían solicitado los datos de su DNI y le indicaron que debía abrir una cuenta bancaria a su nombre para realizar los cobros a los clientes del bar. Siguió estas instrucciones y, posteriormente, acudió físicamente al hotel, donde le informaron de que se trataba de una estafa y que había más personas afectadas por la misma falsa oferta laboral. Desde INCIBE nos explican que los jóvenes son el sujeto más común de esta estafa (en este caso, un adolescente y un jóven de 24 años). Según explican desde este organismo, como los jóvenes son los que suelen buscar estas ofertas de empleo, también son quienes acaban dando con estos falsos anuncios.

Consejos para evitar caer en una falsa oferta de empleo El INCIBE aconseja "sospechar cuando nos solicitan datos personales, como el DNI, o nos piden realizar acciones poco habituales para acceder a un puesto de trabajo, como abrir una cuenta bancaria a nuestro nombre para gestionar cobros de clientes". Estas falsas ofertas laborales buscan un "rédito económico directo o algún rédito ‘operativo’ como la creación de cuentas bancarias o parecido para uso en otros fraudes", es decir, "utilizar a la víctima como actor parcial de otro fraude sin que se percate de ello". Añaden que, "es recomendable comprobar directamente con la empresa o entidad implicada que la oferta de empleo es real". ““ En su página web INCIBE enumera una serie de consejos para detectar falsas ofertas de empleo como es el de sospechar si el trabajo es "demasiado bueno para ser verdad". Otro motivo de alerta es "si el anuncio lo hemos recibido por Internet sin haberlo solicitado o habernos inscrito a ningún proceso de selección". Además, este organismo recomienda que desconfiemos si una oferta no está bien redactada y si promete condiciones atractivas y pocos requisitos. La Policía Nacional recomienda cautela "si te ofrecen un empleo que te asegura ganar mucho dinero con poco esfuerzo" y desconfiar si nos solicitan dinero, datos personales o nos piden llamar a un teléfono de pago. Con estas peticiones, los ciberdelincuentes buscan obtener información personal y un beneficio económico directo. ““