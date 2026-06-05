Estas gotas no curan el tinnitus y no harán que recuperes la audición "en un mes"

Nos habéis consultado a través de WhatsApp por unas gotas para los oídos que se promocionan en páginas web que aseguran que pueden acabar con el tinnitus crónico "en solo ocho días" y que una persona sorda pueda recuperar la audición "en un mes". Es falso, es un producto de uso cosmético para la higiene diaria. No existe una cura para el tinnitus en la actualidad.

Hemos detectado varios portales web que promueven la venta de este producto en formato de gotas con el nombre comercial de "Acustan". "Para cualquier persona que sufra tinnitus crónico, no se preocupe, ¡es curable!", dice una de las páginas. "El acúfeno desaparece en solo ocho días", leemos en otro sitio web que asegura que estas gotas ayudan "a recuperar la audición en un mes".

El tinnitus o acúfeno no tiene cura El tinnitus, también conocido como acúfeno, es la percepción de sonido (zumbido, pitido o siseo) en los oídos o en la cabeza sin que exista una fuente de sonido externa, por lo que otras personas no pueden escucharlo. El Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación de Estados Unidos (NIDCD, por sus siglas en inglés) señala que "actualmente, no existe una cura para el tinnitus, pero existen formas de reducir los síntomas", como "terapias de sonido" con dispositivos (audífonos) o "terapia conductual". Esta página señala que, como tratamiento, pueden ser útiles "antidepresivos o ansiolíticos" para mejorar el estado de ánimo o dormir mejor. Añade que de forma habitual se anuncia que "ciertas vitaminas, extractos de hierbas y suplementos dietéticos pueden curar el tinnitus", pero concluyen que "ninguno de ellos ha demostrado ser eficaz".

'Acustan' no está registrado como medicamento en España En VerificaRTVE hemos comprobado que el producto que promocionan estos portales web no está registrado en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Sin embargo, en la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) aparece como complemento alimenticio registrado por Geberich, una empresa de Estonia centrada en productos dietéticos y cosméticos sin medicamentos. Resultados de búsqueda de Acustan en AESAN y AEMPS VerificaRTVE

Un producto para uso cosmético sin capacidad curativa La web de Geberich presenta las gotas como "una solución cosmética para el cuidado de los oídos elaborada con extractos y aceites vegetales" que "ayuda a mantener la zona del oído externo limpia y confortable, proporcionando una sensación calmante como parte de la rutina diaria de higiene". La empresa no dice que pueda acabar con el tinnitus ni que pueda hacer recuperar la audición a personas con sordera. Pablo Caballero, farmacéutico del área de Divulgación Científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, explica a VerificaRTVE que, como la propia página de la empresa indica, "es un producto solo para uso cosmético, que no debe ser utilizado para tratar infecciones ni ninguna otra condición médica". En VerificaRTVE hemos analizado dos portales web que promueven la venta de Acustan y aseguran que puede curar el tinnitus. Comprobamos que solo uno de ellos especifica los ingredientes del producto: "Extractos de caléndula, propóleo verde y romero y aceite de tomillo". Coinciden con los que figuran en la página oficial de Geberich. Hemos preguntado por estos componentes a Pablo Caballero y sostiene que "los efectos que se le atribuyen en las páginas web serían ajenos a la información oficial proporcionada por el fabricante y no están sustentados por ningún dato ni ningún registro que permita validar su veracidad". Detectamos ciertos elementos que hacen sospechar de la fiabilidad de los portales de compra. Si pinchamos en cualquiera de los enlaces disponibles siempre redirigen al punto de compra, que utiliza el sistema de venta indirecta para promover el producto. Se trata de una técnica utilizada en otros portales fraudulentos en la que se solicitan al cliente sus datos para cerrar la compra con una llamada telefónica (1, 2 y 3). Al igual que sucede con otros falsos medicamentos, la plataforma anuncia una promoción especial con un descuento del 50% con una fecha límite. Sistema de venta indirecta en una de las páginas VerificaRTVE