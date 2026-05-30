El copago farmacéutico y el tope del precio de los medicamentos: estos son los límites de la nueva ley

El Gobierno ha aprobado un decreto, ya convalidado por el Congreso, que reforma el sistema de copago farmacéutico y topa el precio de los medicamentos en función de la renta. Mensajes de redes sociales dicen que la nueva norma permitirá que un migrante en situación irregular pague menos que un español con bajos ingresos. Te explicamos qué dice exactamente el decreto-ley, a qué colectivos beneficia y cuánto pagan los extranjeros sin residencia legal.

El real-decreto ley que reforma el copago farmacéutico lo aprobó el Gobierno el 12 de mayo. Este jueves 28 de mayo, el Congreso ha convalidado ese decreto con el apoyo de 164 diputados, el rechazo de los 33 de Vox y la abstención del PP, Junts y Esquerra Republicana (ERC). Se trata de una modificación de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobada en 2015. El objetivo, según el Gobierno, es "adaptar la aportación farmacéutica a la capacidad económica real de la ciudadanía y mejorar la protección para pacientes polimedicados".

Se introduce un nuevo tramo (de 18.000 a 60.000 euros de renta), para quienes el porcentaje de pago baja del 50% al 45% . Las rentas entre 60.000 y 100.000 euros sí pagan la mitad del precio total del medicamento, y las superiores a los 100.000 euros abonan el 60% .

Este cambio introduce un sistema de copago más progresivo, con seis tramos en lugar de tres . Los extranjeros que no estén registrados como residentes en España continúan abonando el 40% del precio de los medicamentos , como ya ocurría desde 2018 . Es el mismo porcentaje que pagan quienes tengan rentas inferiores a 18.000 euros al año .

Los extranjeros tienen el mismo tope que quien cobra menos de 9.000 euros

Todos estos porcentajes de copago farmacéutico están sujetos a una cantidad tope mensual. El decreto los actualiza con el objetivo de "garantizar la continuidad" de los tratamientos crónicos y asegurar la "equidad" entre pensionistas y "rentas bajas".

El límite de precio del medicamento es el mismo (8,23 euros) para "personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España" que para aquellas personas "cuya renta sea inferior a 9.000 euros" anuales. Los que cobran entre 9.000 y 18.000 euros pagan 18,52 euros como máximo cada mes. Esa cantidad asciende a 61,75 euros en las rentas de entre 18.000 y 35.000 euros. Por encima de esos ingresos no hay un límite mensual, solo se aplica el porcentaje del copago. Sin embargo, los medicamentos calificados como ATC de aportación reducida no pueden costar más de 4,98 euros al mes.

Hasta esta reforma los topes mensuales solo existían para los medicamentos de aportación reducida y para los pensionistas. Sanidad ha incorporado nuevos topes máximos mensuales de aportación para los "colectivos con una renta anual inferior a 35.000 euros". Con el objetivo, según el Ministerio, de limitar el impacto de los "tratamientos prolongados y en polimedicados".

Pensionistas: un 10% del precio si cobran menos de 100.000 euros

Todos aquellos pensionistas que cobren menos de 100.000 euros al año solo abonan, por norma general, el 10% del precio del medicamento. Sin embargo, quienes tienen una pensión superior a los 100.000 pagan el 60%.

Porcentajes de copago y límites mensuales para pensionistas. Ministerio de Sanidad / VerificaRTVE

También hay un límite máximo de lo que los pensionistas gastan cada mes en medicamentos: para quienes cobran menos de 18.000 euros de pensión es de 8,23 euros, exactamente el mismo que para los trabajadores con rentas más bajas y para extranjeros en situación irregular. Con la nueva legislación, quienes perciben por su jubilación entre 18.000 y 60.000 euros pagan un tope inferior al de antes: ahora es de 13,37 euros y, anteriormente, pagaban 5 euros más. En el caso de quienes estén en el tramo de 60.000 a 100.000 euros, la cantidad se mantiene en 18,52 euros; así como para los que cobran más de 100.000 euros, que siguen con un límite máximo mensual de 61,75 euros.

En VerificaRTVE también explicamos cómo funciona el sistema de financiación de los medicamentos y cómo el Gobierno y las autonomías deciden qué tratamientos paga la sanidad pública. También hemos desmentido bulos relacionados con las pensiones de jubilación: el Parlamento Europeo no ha acordado eliminar el IRPF de las pensiones en España y también es falso que se den pensiones no contributivas "a inmigrantes que llevan menos de 3 meses en España".