No hay una alerta sanitaria en España por medicamentos con fenilpropalamina: es un bulo de WhatsApp
- Desmentimos el bulo de WhatsApp sobre la fenilpropalamina: no hay alerta sanitaria en España: el origen es una alerta en Brasil del año 2000
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Nos habéis consultado en nuestro WhatsApp por un mensaje en el que alertan de un peligro sanitario por una sustancia llamada "fenipropanolamina", presente "en 21 medicamentos". Es un bulo que circula desde hace, al menos, 18 años. El origen de estos mensajes es una nota del Ministerio de Salud de Brasil en el año 2000, cuando retiraron estos fármacos que se utilizaban para reducir la obesidad. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) aclara a VerificaRTVE que en España este principio activo solo se utiliza como antigripal y que es seguro.
El mensaje por el que nos habéis consultado se refiere a un "aviso importante" sobre un "medicamento suspendido". Pide difundirlo de forma urgente por "riesgo de muerte" y añade: "El Ministerio de Salud a través de la (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) suspendió la distribución, manipulación, comercialización denominada fenilpropalamina. La medida fue tomada después de que, (FDA), de Estados Unidos, constató que la sustancia provocó efectos adversos fatales (hemorragia cerebral). Está presente en 21 medicamentos, especialmente en los antigripales". A continuación, expone una lista de fármacos y pide que cualquiera que los esté utilizando "suspenda la medicación".
Es un bulo que circula al menos desde 2008
No se ha suspendido la fenilpropalamina por "riesgo de muerte" en España, es un bulo. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) advirtió en 2008 de que circulaban mensajes falsos en internet sobre la fenilpropalamina. Encontramos alertas difundidas en varios portales web ese año que ubican también en otros países como Chile (1 y 2). La AEMPS explicaba que el origen era una nota informativa de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), perteneciente al Ministerio de Salud de Brasil.
En España este departamento no se llama Ministerio de Salud sino Ministerio de Sanidad y no existe una Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. El aviso de las autoridades brasileñas se emitió el 9 de noviembre de 2000 "con motivo de la retirada del mercado brasileño de medicamentos que contenían fenilpropanolamina".
No existe ningún riesgo si se emplea como antigripal
La AEMPS explica a VerificaRTVE que la fenilpropalamina "es un principio activo maduro y con un perfil de seguridad muy conocido que se utiliza en dosis bajas como descongestivo en medicamentos antigripales". Actualmente, según confirma esta agencia, solo hay un medicamento comercializado en España que contenga este componente: el Senioral, que, sin embargo, no aparece en el listado que difunde la falsa alerta de WhatsApp.
La decisión del Gobierno brasileño se tomó tras la publicación de un estudio de la Universidad de Yale (Estados Unidos), según el cual existía un riesgo de hemorragia cerebral en mujeres jóvenes si se utilizaba "en dosis altas como supresor del apetito", es decir, para tratar la obesidad. Sin embargo, el mismo estudio comprobó que no había ningún riesgo si se utilizaba como antigripal. La AEMPS ya explicaba en su aviso de 2008 que en España "no existe autorizado ningún medicamento que contenga fenilpropanolamina para la supresión del apetito", pero sí para el tratamiento sintomático de procesos gripales. Ocho años antes, cuando el estudio de la Universidad de Yale mostró los riesgos, este organismo decidió "limitar la dosis diaria recomendada de fenilpropanolamina a 100mg por día para adultos, con el fin de incrementar el margen de seguridad de estos medicamentos".
Este mismo mensaje también se ha utilizado para difundir falsas alarmas en otros países latinoamericanos. En Argentina lo tuvo que desmentir el verificador Chequeado; en Bolivia, el Ministerio de Salud y Deportes, y en Colombia, donde el portal ColombiaCheck.