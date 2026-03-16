No hay una alerta sanitaria en España por medicamentos con fenilpropalamina: es un bulo de WhatsApp

Nos habéis consultado en nuestro WhatsApp por un mensaje en el que alertan de un peligro sanitario por una sustancia llamada "fenipropanolamina", presente "en 21 medicamentos". Es un bulo que circula desde hace, al menos, 18 años. El origen de estos mensajes es una nota del Ministerio de Salud de Brasil en el año 2000, cuando retiraron estos fármacos que se utilizaban para reducir la obesidad. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) aclara a VerificaRTVE que en España este principio activo solo se utiliza como antigripal y que es seguro.

El mensaje por el que nos habéis consultado se refiere a un "aviso importante" sobre un "medicamento suspendido". Pide difundirlo de forma urgente por "riesgo de muerte" y añade: "El Ministerio de Salud a través de la (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) suspendió la distribución, manipulación, comercialización denominada fenilpropalamina. La medida fue tomada después de que, (FDA), de Estados Unidos, constató que la sustancia provocó efectos adversos fatales (hemorragia cerebral). Está presente en 21 medicamentos, especialmente en los antigripales". A continuación, expone una lista de fármacos y pide que cualquiera que los esté utilizando "suspenda la medicación".