La sanidad pública universal no cubre el "venir a operarse" a España, este cartel es falso
Mensajes de redes sociales difunden un cartel que anuncia una oferta de una oferta de "vuelo+cirugía" desde Colombia para hacerse un "bypass coronario" gratis en España por parte del "sistema público de salud". La publicación circula en el contexto de la aprobación del decreto que garantiza sanidad pública universal a extranjeros en España. Es falso. Para poder tener derecho a la atención sanitaria es necesario acreditar la residencia en España, según confirma el Ministerio de Sanidad a VerificaRTVE. El cartel lo difunde una cuenta de "entretenimiento".
"Cirugía de bypass coronario gratuita en España. Sistema público de salud. Vuelo + Cirugía + Traslados por sólo 2.000 euros", leemos en la imagen que ha circulado por redes sociales. Un mensaje de X compartido más de 2.000 veces la difunde el 10 de marzo mencionando a la ministra de Sanidad y afirmando: "Ya ha comenzado, gracias @Mónica_García_G". Otro usuario dice sobre el mismo cartel: "Sánchez ha regalado nuestra sanidad al mundo para comprar 4 votos". Una publicación de X en inglés la comparte y dice que "empresas colombianas ofrecen ‘cirugía gratuita’ en España bajo la nueva ley socialista". En Reddit circula esta imagen con el mensaje "España ya es la ONG del mundo entero", tanto en castellano como en francés.
El Real Decreto exige acreditar residencia en España
Para tener acceso a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos es necesario acreditar la residencia habitual en España. Así lo indica el artículo 2 del del decreto, que recoge los documentos requeridos para las personas que no tengan residencia legal.
Desde el Departamento de Prensa del Ministerio de Sanidad de España califican el cartel que circula en redes como "bulo" e indican a VerificaRTVE que "para poder acceder a una cirugía, las personas tienen que acreditar su residencia en España". "No podemos garantizar que no haya empresas que intenten engañar y estafar a población extranjera enferma; pero, la solicitud de requisitos impide el establecimiento de paquetes turísticos", aclaran desde Sanidad.
En la misma línea se ha manifestado el secretario general del Ministerio de Sanidad, Javier Padilla, cuando en una entrevista con Europa Press se le ha preguntado "por la posibilidad de que empresas extranjeras o españolas se puedan aprovechar del nuevo Real Decreto, vendiendo paquetes turísticos sanitarios a extranjeros o se fomente en el 'turismo sanitario'". Padilla ha insistido en que "se pide acreditar la residencia en España, además de otros requisitos".
El decreto recoge nuevas formas de acreditar la residencia en España
El cartel de redes se viraliza el mismo 10 de marzo, justo cuando el Gobierno ha aprobado el decreto que garantiza la sanidad pública universal a extranjeros sin residencia legal. Un Real Decreto "dirigido, principalmente, a las personas extranjeras que se encuentran en España y que no tienen su residencia legal en el territorio español", indica el Ministerio de Sanidad en su web oficial. Según esta norma, para acceder a la sanidad pública española deben acreditar residencia habitual en España.
Como contamos en RTVE Noticias, con la nueva norma, aunque el documento preferente sigue siendo el empadronamiento, habrá otros medios válidos para acreditar la residencia habitual en España. Entre ellos, certificados de escolarización de menores, informes de servicios sociales, facturas de suministros básicos (luz, gas, agua) o incluso contratos de internet a nombre del solicitante.
Además, el nuevo decreto amplía la cobertura a españoles residentes en el exterior y garantiza la gratuidad de prótesis para colectivos más vulnerables. La norma da una mayor protección a los españoles de origen que residen fuera de España y a sus familiares directos durante sus desplazamientos temporales a España. Antes este derecho estaba limitado a pensionistas o trabajadores, pero ahora se extiende a todos los españoles de origen, siempre que no tengan cobertura por convenios internacionales.
Los mecanismos de control aprobados
La aprobación del nuevo decreto conlleva una serie de mecanismos de control sobre las prestaciones recibidas. En primer lugar, el decreto establece la obligatoriedad de presentar la solicitud con la documentación requerida. No es necesario esperar a que se resuelva la solicitud para recibir asistencia sanitaria, pero si esta finalmente es denegada, se procederá a la facturación de las atenciones recibidas. Sin embargo, no se facturará si el solicitante acredita que en el momento en que recibió la asistencia sanitaria cumplía "los requisitos materiales" descritos en el artículo 2.1. de la norma.
Las personas solicitantes también deben presentar una "declaración responsable". El decreto indica que, en caso de detectarse "inexactitud o falsedad" en la declaración responsable, el documento provisional quedará sin efecto de inmediato. En estos supuestos, la administración podrá exigir el reintegro del importe total de las prestaciones sanitarias obtenidas desde el inicio de la solicitud.
El cartel se difunde en una cuenta de "entretenimiento"
A través de una búsqueda inversa de la imagen que circula en redes, comprobamos que no hay registros de que sea un cartel real difundido por una empresa. Lo encontramos publicado por primera vez en un perfil de "entretenimiento" de X.
