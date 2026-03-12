La sanidad pública universal no cubre el "venir a operarse" a España, este cartel es falso

Mensajes de redes sociales difunden un cartel que anuncia una oferta de una oferta de "vuelo+cirugía" desde Colombia para hacerse un "bypass coronario" gratis en España por parte del "sistema público de salud". La publicación circula en el contexto de la aprobación del decreto que garantiza sanidad pública universal a extranjeros en España. Es falso. Para poder tener derecho a la atención sanitaria es necesario acreditar la residencia en España, según confirma el Ministerio de Sanidad a VerificaRTVE. El cartel lo difunde una cuenta de "entretenimiento".

"Cirugía de bypass coronario gratuita en España. Sistema público de salud. Vuelo + Cirugía + Traslados por sólo 2.000 euros", leemos en la imagen que ha circulado por redes sociales. Un mensaje de X compartido más de 2.000 veces la difunde el 10 de marzo mencionando a la ministra de Sanidad y afirmando: "Ya ha comenzado, gracias @Mónica_García_G". Otro usuario dice sobre el mismo cartel: "Sánchez ha regalado nuestra sanidad al mundo para comprar 4 votos". Una publicación de X en inglés la comparte y dice que "empresas colombianas ofrecen ‘cirugía gratuita’ en España bajo la nueva ley socialista". En Reddit circula esta imagen con el mensaje "España ya es la ONG del mundo entero", tanto en castellano como en francés.

El Real Decreto exige acreditar residencia en España Para tener acceso a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos es necesario acreditar la residencia habitual en España. Así lo indica el artículo 2 del del decreto, que recoge los documentos requeridos para las personas que no tengan residencia legal. Desde el Departamento de Prensa del Ministerio de Sanidad de España califican el cartel que circula en redes como "bulo" e indican a VerificaRTVE que "para poder acceder a una cirugía, las personas tienen que acreditar su residencia en España". "No podemos garantizar que no haya empresas que intenten engañar y estafar a población extranjera enferma; pero, la solicitud de requisitos impide el establecimiento de paquetes turísticos", aclaran desde Sanidad. En la misma línea se ha manifestado el secretario general del Ministerio de Sanidad, Javier Padilla, cuando en una entrevista con Europa Press se le ha preguntado "por la posibilidad de que empresas extranjeras o españolas se puedan aprovechar del nuevo Real Decreto, vendiendo paquetes turísticos sanitarios a extranjeros o se fomente en el 'turismo sanitario'". Padilla ha insistido en que "se pide acreditar la residencia en España, además de otros requisitos".