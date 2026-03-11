En caso de emergencia, tu móvil puede salvarte la vida

Si sufres un accidente y estás inconsciente en la vía pública o en espacios privados, tu móvil puede dar a los equipos de emergencia datos médicos vitales, como cardiopatías, alergias, enfermedades o contactos de emergencia). Activar esta opción solo lleva un minuto y puede salvarte la vida.

La Policia Nacional ha publicado en X un vídeo explicando los pasos a seguir para activar esta función. En su publicación, pone el ejemplo de un ciudadano, Manuel, que está en una emergencia. "Desde aquí podemos acceder a su información de emergencia sin desbloquear el móvil", afirma la agente. Aunque su dispositivo esté bloqueado, los equipos de emergencia leen en la pantalla que Manuel es diabético y alérgico a la penicilina. Por este motivo, el cuerpo pide "activar esta opción en tu móvil" porque "puede marcar la diferencia en caso de una emergencia".

¿Cómo configurar esta opción en un iPhone? En el caso de un iPhone, abre la app 'Salud', (instalada en todos los iPhone), entra en 'Resumen' (la parte de abajo a la izquierda), ve a 'Saca más partido a la app Salud' y configura tus datos médicos. Edita para rellenar grupo sanguíneo, medicación habitual o enfermedades importantes como diabetes, por ejemplo. Añade alergias relevantes (penicilina si fuera el caso) y, sobretodo, activa la pestaña 'mostrar cuando está bloqueado'. Además, se aconseja añadir contactos de emergencia. Pulsa 'Ok' para guardar.

¿Cómo configurar un dispositivo Android? Si tienes un Android también puedes activarte esta función. Abre ajustes del móvil, busca el apartado 'Seguridad y emergencia' o 'Seguridad personal' (el nombre puede variar según la marca del terminal). Entra en 'Información de emergencia' o 'Datos de emergencia' y rellena enfermedades, alergias, u otras informaciones relevantes. Añade tus contactos de emergencia, a quienes podrán llamar desde la pantalla de bloqueo. En muchos móviles Android puedes añadir un pequeño texto fijo (útil si alguien encuentra el dispositivo o para aportar un dato crítico). Para ello, ve a 'Ajustes', 'Pantalla de bloqueo', 'Añadir texto a la pantalla de bloqueo' (o similar) y escribe lo que consideres necesario, por ejemplo, "diabético, avisar a Luis: +34..."