Alberto Chicote no promociona estas cápsulas quemagrasas, es una web fraudulenta

Nos habéis consultado a través de WhatsApp por una página web que se presenta como si fuera la de Antena 3 en la que aparece Alberto Chicote como si estuviera promocionando un "truco milagroso" para perder "21 kilos" en "34 días". Es falso. Ni Alberto Chicote ni Antena 3 promueven estas "cápsulas quemagrasa", se trata de un sitio web fraudulento que suplanta a la televisión y al cocinero.

En la web por la que nos habéis consultado leemos, bajo el logo de Antena 3, el siguiente titular: "¡Alberto Chicote con un truco 'casi' milagroso (en 34 días) ha perdido 21 kg de grasa!". Más adelante se refieren a un producto llamado 'Balancio' y afirman que "un estudio de la Universidad de Barcelona ha descubierto una fórmula extremadamente eficaz" porque elimina "hasta 4 kg de grasa a la semana a través de las heces". Afirman que "gracias a este método, el chef Alberto Chicote perdió 17 kilos en cuatro semanas". Al final del artículo también aparecen declaraciones del cantante Dani Martín o de la periodista Cristina Pardo, a quienes presentan como si estuvieran promocionando este producto. También hay reseñas de supuestos clientes satisfechos. El producto se vende con un "un 75% de descuento", de 114 a 29 euros, y apremian a realizar la compra al momento.

Una web fraudulenta que suplanta a Chicote y a Antena 3 Antena 3 y Alberto Chicote no promocionan este producto. Se trata de un sitio web que suplanta a la página oficial de Antena 3. Hemos comprobado que la URL es diferente, aunque la estética del sitio web imita al de esta cadena de televisión. En VerificaRTVE hemos realizado búsquedas en la web oficial de Antena 3 y no encontramos ninguna entrevista al cocinero en la que promocione el producto. En la web fraudulenta también aparece una imagen del nutricionista Antonio Escribano Zafra. En el pie de foto señalan que ha hablado sobre este producto en una 'entrevista exclusiva'. Tras hacer una búsqueda inversa en Google, hemos comprobado que la instantánea corresponde a un fotograma de una entrevista publicada en el canal de YouTube MSD Animal Health España titulada "Conoce la serie de consejos del Prof. Dr. Antonio Escribano sobre nutrición, forma física y mental". En VerificaRTVE hemos constatado que en ningún momento de la misma el doctor habla sobre 'Balancio'. Balancio no es un medicamento, es un suplemento alimenticio. En la página web aseguran que "en la primera mitad de 2025, el producto 'Balancio' fue aprobado por la EMA (Agencia Europea de Medicamentos)". Sin embargo, una rápida consulta en el buscador de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) nos demuestra que es falso. La EMA no reconoce ningún medicamento llamado 'Balancio' VerificaRTVE VerificaRTVE también ha comprobado que 'Balancio' no es un medicamento reconocido en España a través de una búsqueda en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Sí hay un suplemento alimenticio reconocido con el nombre de 'Balancio Premium Kapseln', como muestra una consulta en el registro de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Resultados de la búsqueda en AESAN VerificaRTVE

El producto anunciado en la web fraudulenta tiene un "efecto nulo" Pablo Caballero, farmacéutico del área de divulgación científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, nos aclara que el suplemento reconocido por la AESAN y el que venden suplantando a Antena 3 son diferentes: "La imagen del envase y la composición discrepan entre sí". Por tanto, cree que se trata de una copia del producto original. Este farmacéutico advierte de que los componentes del producto falso "tienen un efecto nulo" sobre la pérdida de grasa o sobre la pérdida de peso. "Alguno de los componentes podría tener un ligero efecto saciante, sin afectar de manera significativa al metabolismo", añade. Sin embargo, Balancio Premium Kapseln, que se vende de forma legal en España, "puede tener un efecto diurético", según Caballero. "La pérdida de agua corporal puede producir una reducción del peso. Por lo general, esta pérdida de agua es de pequeña magnitud, pero debería ser tenida en cuenta en personas que toman medicamentos diuréticos u otros medicamentos para el control de la tensión arterial", explica. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha confirmado a VerificaRTVE que el producto falso "no se estaría comercializando en España legalmente". Según la legislación nacional, "el etiquetado de los productos alimenticios comercializados en España deberán expresarse, al menos, en castellano". Además, al no poder identificar el operador del producto,"tampoco es posible verificar si el responsable del producto es el mismo que el que comunicó la comercialización en España". Añade que "es obligatorio que la empresa responsable que figure en el etiquetado tenga domicilio en la UE". Por último, explica que hay que tener cuidado con los componentes de estos productos ya que "no hay ninguna declaración de propiedades saludables autorizada para la L-carnitina".