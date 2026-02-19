Estos productos no son medicamentos para la disfunción eréctil

Nos habéis consultado por nuestro servicio de WhatsApp y a través de correo electrónico por dos productos para la disfunción eréctil: Testosteron Boost y Alpha Beast. Estos productos no son medicamentos y no hay pruebas que demuestren su eficacia para tratar esta patología.

"¿Cómo elegir un producto para la erección que dure más y sea más fuerte?", leemos en la web que promociona la venta de Testosteron Boost. En ella se indica que "después del tratamiento completo, no necesitará estimularse con nada más". Para conseguirlo, recomiendan tomar "2 cápsulas de antes del almuerzo y 1 cápsula antes de la cena, siempre acompañadas de un vaso de agua" . En la web se asegura que la composición del producto es "realmente única" y que está compuesto de "extracto de raíz de maca, l-arginina clorhidrato,extracto de frutos de Serenoa repens y Zinc (mono-L-metionin sulfato de zinc)".

"¿Es verdad que los farmacéuticos españoles codiciosos intentan evitar la venta de las gotas masculinas más vendidas en Europa y EE.UU.?" , leemos en la web que promociona la venta de otro producto llamado Alpha Beast. En ella explican que "la toma de Alpha Beast dura solo 7 días" y afirman que " no solo no daña el cuerpo, sino que además lo fortalece".

Los productos que se comercializan no son medicamentos Ninguno de los dos productos está registrado como medicamento por el Ministerio de Sanidad en España. En VerificaRTVE hemos comprobado que no aparecen en el Buscador de medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Alpha Beast sí que aparece como Complemento Alimenticio en el buscador de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), como se puede observar en las siguientes imágenes Captura obtenida al buscar estos productos en los buscadores de (AEMPS) y (AESAN) Pablo Caballero, farmacéutico del área de Divulgación Científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos asegura a VerificaRTVE que "todos los medicamentos indicados en el tratamiento de la disfunción eréctil están sujetos a prescripción médica" y que "conocer la composición de un producto es imprescindible para poder anticipar sus efectos, tanto potencialmente beneficiosos como perjudiciales, sobre el organismo". También hemos preguntado al experto acerca de los ingredientes de ambos productos. Respecto a Testosteron boost, asegura que "estas sustancias no cuentan con indicación autorizada para el tratamiento de la disfunción eréctil" y que "el extracto del fruto de Serenoa repens está disponible en algunos medicamentos con indicación en el tratamiento de los trastornos miccionales moderados ligados a la hiperplasia benigna de próstata". En relación a la composición de Alpha Boost, la web en la que se anuncia afirma que solo contiene "ingredientes herbales naturales y vitaminas". Ambas páginas web apuestan por el sistema de venta indirecta, una técnica que cierra las ventas por teléfono y no de forma online. A través de la herramienta Virus Total, hemos comprobado que el producto Testosteron boost se comercializa a través de una web fraudulenta, que suplanta a la página web de la revista Mens Health.Tras realizar una búsqueda inversa sobre la doctora entrevistada en dicha web, encontramos su página de Facebook, donde aparece fotografiada con otras personas que visten batas médicas de un centro ucraniano, mientras que la dirección que ofrecen se encuentra en Ciudadela, Menorca, y el número de teléfono tiene prefijo de Angola.