RTVE no promociona este producto de aceite de cannabis que promete curar "200 enfermedades crónicas" y la disfunción eréctil

Nos habéis consultado al WhatsApp de VerificaRTVE por dos páginas web que se presentan como si fueran la de RTVE y promueven la venta de un producto de aceite de cannabis que promete "liberarte de hasta 200 enfermedades crónicas" o acabar con la "impotencia". Es falso. Estos portales suplantan la imagen de RTVE para promocionar un producto que no está registrado en España como medicamento y que no tiene capacidades curativas ni terapéuticas, según los expertos consultados.

"Imagina que la función de todos tus órganos mejora simultáneamente en cuestión de semanas. Es como si tu cuerpo retrocediera 10-15 años en el tiempo", leemos en la primera de las páginas web que se presenta como si fuera la de RTVE. En la cabecera del segundo portal vemos: "¡Mientras creaban un medicamento para limpiar los vasos sanguíneos, obtuvieron una sustancia única que restaura la potencia incluso en hombres de 90 años!". Ambas páginas promocionan el mismo producto ('Cannabis Oil') pero hablan de diferentes beneficios: la primera web promete "liberarte de hasta 200 enfermedades crónicas" y la segunda se presenta como un remedio contra la disfunción eréctil.

Páginas web con suplantaciones de identidad RTVE no ha publicado estos artículos en su web. Los dominios de las dos páginas no se corresponden ni con la URL ni con la apariencia del portal oficial de RTVE (RTVE.es). Además, muestran la imagen de las periodistas de la corporación pública Lara Siscar e Irene Santamaría para presentarlas como si promocionaran 'Cannabis oil', pero se trata de una manipulación. Estas páginas también suplantan la identidad de varias personas para hacerlas pasar por médicos o expertos. Uno de los portales difunde una supuesta entrevista a una persona a la que presentan como el "doctor Ignacio Guerrero" y le atribuyen el cargo de "jefe del Centro Nacional de Urología". Sin embargo, este centro no existe en España (sí existe la Asociación Española de Urología). A través de una búsqueda inversa de imagen en Google comprobamos que la persona a la que presentan como este doctor aparece en varios vídeos de YouTube (1, 2). Este perfil señala que se trata del "experto militar" ruso Alexander Artamonov. Comparativa entre la falsa entrevista difundida en la web fraudulenta y vídeos de YouTube atribuidos a Alexander Artamonov VerificaRTVE En la otra página aparece una supuesta entrevista al cardiólogo Valentín Fuster, pero el fotograma que han utilizado no corresponde a ninguna entrevista para TVE. Tras una búsqueda inversa en Google comprobamos que es un fotograma perteneciente a una entrevista en YouTube con el doctor Fuster en el canal FITsOnTheGO de hace 10 años en la que no se hace ninguna mención al producto que promocionan estas páginas. A la izquierda, el montaje que aparece en la web fraudulenta; a la derecha, entrevista real del doctor Fuster en YouTube VerificaRTVE También hemos analizado los comentarios de supuestos clientes satisfechos con el producto. Constatamos que ambas páginas utilizan las mismas fotos, pero se las atribuyen a personas diferentes. Puedes comprobarlo en la siguiente imagen. Comparativa de los comentarios de las dos páginas en las que se usa la misma imagen bajo distintos nombres VerificaRTVE Una de las páginas web suplanta al medio Gaceta Médica, que no ha publicado nada sobre este producto. "Según los datos publicados en la Gaceta Médica Española, la eficacia de Cannabis Oil supera a la de cualquier otro fármaco, incluso aquellos diseñados para tratar patologías específicas". En VerificaRTVE hemos hecho una búsqueda en Gaceta Médica por palabras clave como "cannabis", "cannabis oil", "aceite de cannabis" e "Instituto de Salud Carlos III" y no encontramos ningún resultado.

El producto que promocionan no está registrado como medicamento Hemos realizado búsquedas de 'Cannabis Oil' en el buscador de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y comprobamos que no está registrado como medicamento en España. Sí aparece como complemento alimenticio en el Registro Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), tal y como puedes observar en la imagen inferior. Resultados de ‘cannabis oil’ en los buscadores de la AEMPS y la AESAN VerificaRTVE La AESAN especifica que el comerciante es la empresa portuguesa Alfabeto Frutado, Unipessoal, Lda., información que no aparece en el producto promocionado en las páginas web. Pablo Caballero, farmacéutico del área de Divulgación Científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, explica a VerificaRTVE que "para poder comercializarse en España, el fabricante debería comunicarlo previamente y constar en el Registro Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos".