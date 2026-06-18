¿Casi mil euros de multa por un fallo en la declaración? Este SMS no lo manda la Agencia Tributaria, es falso

Nos habéis consultado en nuestro WhatsApp por un mensaje SMS que advierte de una "posible sanción" de casi 1.000 euros por "una incidencia grave en su declaración". Es falso. La Agencia Tributaria confirma a VerificaRTVE que se trata de "un caso habitual de smishing", es decir, un fraude por suplantación mediante SMS a este organismo.

En el mensaje que nos habéis enviado leemos: "Maria tiene una incidencia grave en su declaración. Posible sancion de 984.97 EUR. Envia documentacion inmediatamente (sic)". A continuación, incluyen un enlace para rellenar esos datos, en cuya dirección URL aparece la palabra ‘tributaria’.