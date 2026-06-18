¿Casi mil euros de multa por un fallo en la declaración? Este SMS no lo manda la Agencia Tributaria, es falso
- Este mensaje por un cargo de 1.000 euros no es de Kutxabank, es un fraude
- Envíanos consultas al 659800555 o a verificartve@rtve.es
Nos habéis consultado en nuestro WhatsApp por un mensaje SMS que advierte de una "posible sanción" de casi 1.000 euros por "una incidencia grave en su declaración". Es falso. La Agencia Tributaria confirma a VerificaRTVE que se trata de "un caso habitual de smishing", es decir, un fraude por suplantación mediante SMS a este organismo.
En el mensaje que nos habéis enviado leemos: "Maria tiene una incidencia grave en su declaración. Posible sancion de 984.97 EUR. Envia documentacion inmediatamente (sic)". A continuación, incluyen un enlace para rellenar esos datos, en cuya dirección URL aparece la palabra ‘tributaria’.
La Agencia Tributaria no te envía este mensaje SMS
No es una notificación oficial, es un fraude. En VerificaRTVE hemos consultado a la Agencia Tributaria y nos aseguran que no han enviado ese mensaje y que "es un caso habitual de smishing", es decir, de suplantación por SMS. En su propia página web, advierten de que "se están produciendo campañas de envío de mensajes por correo electrónico y SMS falsos que suplantan la identidad de la Agencia Tributaria".
Hemos comprobado que la dirección URL que incluye este mensaje no corresponde a un dominio de la Agencia Tributaria (agenciatributaria.gob.es) ni de ningún organismo oficial. Además, otro elemento sospechoso son las faltas de ortografía: por ejemplo, las palabras "María", "sanción" o "documentación" aparecen sin tilde.
Nunca solicitan datos por SMS ni por correo electrónico
La Agencia Tributaria subraya en su web "que nunca solicita por correo electrónico o SMS información confidencial, económica o personal, números de cuenta ni números de tarjeta de los contribuyentes". Por ello, indican que no se debe atender a estos mensajes.
En VerificaRTVE ya te hemos advertido sobre otros fraudes relacionados con Hacienda o con la Agencia Tributaria, que repuntan con motivo de la campaña de la Renta. Hace solo unas semanas circulaba otra campaña de smishing que suplantaba a este organismo público y a la empresa de mensajería MRW. Como explica el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), es una campaña de suplantación a la Agencia Tributaria a través de "mensajes haciéndose pasar por organismos oficiales" que suelen generar urgencia para "conseguir que la víctima pulse un enlace fraudulento". En otras ocasiones también hemos detectado fraudes de este tipo mediante correos electrónicos.
En caso de haber accedido a este enlace y haber facilitado datos personales, el INCIBE recomienda ponerse en contacto con su Línea de Ayuda en Ciberseguridad. También contactar con la entidad bancaria para bloquear cualquier movimiento no autorizado, reunir y guardar todas las evidencias posibles del fraude y, por último, presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.