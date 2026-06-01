La declaración de la Renta 2025 ya puede hacerse en oficinas: ¿qué documentación necesita?

La campaña de la Renta 2025 encara su recta final. En este último tramo, los ciudadanos ya pueden acudir a una oficina de la Agencia Tributaria para que un funcionario les asesore para cumplir con sus obligaciones fiscales. Un servicio disponible del 1 al 30 de junio, aunque hay que recordar que aquellos con un resultado a ingresar, es decir, que tengan que abonar una cuantía a Hacienda, su fecha límite será el 25 de junio.

Los interesados deben sacar antes una cita previa porque esta modalidad funciona de manera exclusiva con reserva de día y hora. Puede gestionarse a través de Internet, mediante la 'app' de la Agencia Tributaria o en los teléfonos 91 553 00 71 y 901 22 33 44 de lunes a viernes entre las 09.00 y 19.00 horas. Si surge algún imprevisto que impida acudir, puede anularse por la misma vía.

Podrán acceder a este servicio los ciudadanos que no superen los 80.000 euros de rentas del trabajo o los 20.000 de capital mobiliario y que no tengan más de dos inmuebles en alquiler, entre otros requisitos. En su web, la Agencia Tributaria tiene un buscador para localizar cuál es el enclave más conveniente.