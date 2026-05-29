Cómo hacer la declaración de la renta de forma presencial: cita previa y documentos necesarios

La campaña de la Renta 2025 avanza con paso firme en el calendario y activa el canal de atención presencial, que se une al telefónico y online. A partir del 29 de mayo se puede solicitar cita previa para acudir a una oficina de la Agencia Tributaria. La atención cara a cara se inicia el 1 de junio y se mantendrá hasta el 30 de junio, el último día para presentar la declaración.

A pesar de las herramientas digitales, son muchos los contribuyentes que prefieren el asesoramiento directo. El plazo para cumplir con las obligaciones tributarias a través de esta vía es más limitado, por lo que se recomienda gestionar la cita previa lo antes posible y preparar con antelación los documentos necesarios para ese día.

Cómo pedir cita La obtención de cita previa es obligatoria si queremos recibir asesoramiento en una de las oficinas de la Agencia Tributaria. El servicio funciona de manera exclusiva con reserva de día y hora, así que personarse en una sede sin este requisito tendrá poco éxito. Hay tres formas de gestionarla: A través de Internet , en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. El contribuyente debe identificarse con certificado o DNI electrónico, Cl@ve móvil, número de referencia, número de DNI/NIE más dato de contraste adicional y eIDAS.

, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. El contribuyente debe identificarse con certificado o DNI electrónico, Cl@ve móvil, número de referencia, número de DNI/NIE más dato de contraste adicional y eIDAS. Mediante la aplicación móvil de la Agencia Tributaria . Exige al usuario que se identifique de manera correcta y es importante cerciorarse de que es la app oficial.

. Exige al usuario que se identifique de manera correcta y es importante cerciorarse de que es la app oficial. En los teléfonos 91 553 00 71 y 901 22 33 44 de lunes a vienes entre las 09:00 y las 19:00 horas. Hacienda enviará un SMS o correo electrónico para confirmar el día y la hora de la cita. Si no se acude, puede anularse por estos mismos canales. Novedades en la declaración de la renta 2025: desempleados, ayudas por la dana y una deducción por cobrar el SMI

Documentos necesarios Recopilar toda la información es obligatoria antes de presentarse en la oficina. La ausencia de datos relevantes puede malograr el trámite y obliga a repetir todo el proceso, incluida la gestión de una nueva cita. Estos son los documentos a aportar: DNI original del titular y fotocopia del DNI de todos los que figuren en la declaración.

del titular y fotocopia del DNI de todos los que figuren en la declaración. Número IBAN de cuenta bancaria.

de cuenta bancaria. Referencias catastrales de todos los inmuebles en propiedad o en los que se viva de alquiler o en otras circunstancias (aportar recibo del IBI)

de todos los inmuebles en propiedad o en los que se viva de alquiler o en otras circunstancias (aportar recibo del IBI) Autorización firmada por otros declarantes y sus fotocopias del DNI.

por otros declarantes y sus fotocopias del DNI. Si existen rendimientos del trabajo , certificado emitido por el pagador. En este apartado, también se incluyen las cuotas a sindicatos y colegios profesionales, así como los gastos de defensa jurídica.

, certificado emitido por el pagador. En este apartado, también se incluyen las y colegios profesionales, así como los gastos de defensa jurídica. Justificantes de ingresos y gastos deducibles por alquileres de pisos, locales o plazas de garaje de los que se sea titular o usufructuario. Se recomienda llevar los contratos. Diccionario de la renta para no perderse con la declaración: ¿qué es 'usufructo', 'arrendatario' o 'base imponible'? Si se perciben rendimientos por capital mobiliario , aportar certificados de empresas, entidades financieras y de seguros; contratos; recibos de gastos en las transmisiones de letras del tesoro...

, aportar certificados de empresas, entidades financieras y de seguros; contratos; recibos de gastos en las transmisiones de letras del tesoro... Por ganancias o pérdidas en la transmisión de una vivienda habitual . Se recomienda adjuntar escrituras, importes reales, gastos y tributos de adquisición y transmisión, datos de préstamos hipotecarios... Existe un modelo de datos de transmisión de inmuebles que es obligatorio aportar. Obviarlo puede repercutir en la aplicación de la exención por reinversión en vivienda habitual.

. Se recomienda adjuntar escrituras, importes reales, gastos y tributos de adquisición y transmisión, datos de préstamos hipotecarios... Existe un modelo de datos de transmisión de inmuebles que es obligatorio aportar. Obviarlo puede repercutir en la aplicación de la exención por reinversión en vivienda habitual. Si se han transmitido acciones , los justificantes con las fechas y los importes. Para ello, el organismo cuenta con otro formulario.

, los justificantes con las fechas y los importes. Para ello, el organismo cuenta con otro formulario. Contratos y recibos de gasto en transmisión de Letras del Tesoro u otros activos financieros que hayan generado rendimientos por capital mobiliario.