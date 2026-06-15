No es la página web de Conforama, es un fraude para robar datos y dinero
Nos habéis consultado a través de WhatsApp por una página web que se presenta como si fuera la de Conforama y que promueve la venta de muebles y otros productos para el hogar. Es falso. Según ha confirmado a VerificaRTVE el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), se trata de un portal fraudulento que suplanta a esta empresa con el objetivo de robar datos y conseguir dinero.
"Envío gratis en toda la tienda" es el reclamo de la página por la que nos habéis preguntado. El portal está encabezado con el nombre y el logotipo de Conforama y la imagen de una tienda. La dirección web, sin embargo, no incluye el nombre de la marca. Se ofrecen productos con un descuento entre el 50% y el 97%.
No es la web de Conforama, es una suplantación
El portal web por el que nos habéis preguntado no pertenece a Conforama, sino que se trata de una suplantación. La primera página de la que nos alertasteis ya no está operativa, pero en VerificaRTVE hemos detectado otros sitios con el mismo contenido que se hacen pasar por la empresa francesa y que operan de forma idéntica. Varios de los dominios se redirigen entre sí, de tal modo que el internauta escribe una web en el navegador y acaba en la otra interconectada.
Analizando estos portales, hemos encontrado varios indicios que apuntan a su naturaleza fraudulenta como errores tipográficos (las palabras "corren por" juntas), mezcla de idiomas, grandes descuentos, precios excesivamente bajos y mensajes que apremian a comprar ("¡Apresúrate! La promoción finaliza"). Además, constantemente nos aparecen ventanas emergentes que avisan de que otro usuario habría efectuado una compra.
Existen más detalles que nos alertan del carácter fraudulento de estos portales. Por ejemplo, solo podemos acceder a estas páginas con un móvil, ya sea Android o iPhone. El correo de contacto que facilita la web en el apartado "Sobre nosotros" y "Contacto" remite a distintos dominios que no tienen relación con Conforama. Tampoco se aportan datos de la empresa como el domicilio social o el CIF, como requiere la legislación española para venta online. La página web original de Conforama es diferente, tiene muchos más apartados y productos.
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha confirmado a VerificaRTVE que le han llegado consultas sobre este "fraude". Nos explica que es una "suplantación a Conforama" con el objetivo de "robar datos y recibir cuantías económicas de compras falsas". El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, nos aclara que "no solo es un fraude a los consumidores, sino que podemos hablar de delito". Hemos consultado a Conforama por varias vías, pero a fecha de publicación de esta noticia no se ha pronunciado.
Cómo evitar compras fraudulentas y qué hacer si caemos en ellas
En VerificaRTVE te hemos explicado las claves para detectar casos de phishing y cómo evitar páginas web de venta de entradas sospechosas. En el INCIBE, además, ofrecen pistas para identificar tiendas fraudulentas, como desconfiar de los precios excesivamente bajos, sospechar de las faltas de ortografía y huir de los portales que no incluyen datos empresariales como sede social o CIF.
En caso de que hayamos efectuado una compra fraudulenta, desde FACUA recomiendan a los afectados "plantear reclamaciones tanto a sus entidades bancarias como denuncias en la policía nacional o la guardia civil". Desde el INCIBE aconsejan seguir los siguientes pasos:
- Contactar con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad (017) para recibir asesoramiento personalizado.
- Contactar con tu entidad bancaria para informarles de la compra fraudulenta y para que inicien sus protocolos de actuación antifraudes.
- Reunir y guardar todas las evidencias disponibles sobre el fraude, como capturas de pantalla de los anuncios y páginas web fraudulentas.
- Presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional o Guardia Civil), aportando todas las pruebas recopiladas.
- Practicar egosurfing (buscar tu propio nombre en buscadores) de manera periódica hasta pasados unos meses para detectar si tu información personal ha sido expuesta o utilizada de forma indebida.
- Cambiar tus credenciales de acceso en caso de que las hayas facilitado o las utilices en otras cuentas online.
- Utilizar siempre contraseñas robustas y únicas, preferiblemente con doble factor de autenticación.
En VerificaRTVE ya te hemos advertido sobre otros casos de fraude por suplantación. Te avisamos, por ejemplo, de portales fraudulentos que venden entradas de última hora para conciertos, te aclaramos que Decathlon no te envía mensajes SMS alertando de un cargo en tu cuenta y te explicamos que marcas como Mahou o Estrella Galicia no están sorteando neveras llenas de cervezas.