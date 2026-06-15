No es la página web de Conforama, es un fraude para robar datos y dinero

Nos habéis consultado a través de WhatsApp por una página web que se presenta como si fuera la de Conforama y que promueve la venta de muebles y otros productos para el hogar. Es falso. Según ha confirmado a VerificaRTVE el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), se trata de un portal fraudulento que suplanta a esta empresa con el objetivo de robar datos y conseguir dinero.

"Envío gratis en toda la tienda" es el reclamo de la página por la que nos habéis preguntado. El portal está encabezado con el nombre y el logotipo de Conforama y la imagen de una tienda. La dirección web, sin embargo, no incluye el nombre de la marca. Se ofrecen productos con un descuento entre el 50% y el 97%.