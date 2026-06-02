Bad Bunny: cuidado con los portales fraudulentos que venden entradas de última hora

Con la llegada de Bad Bunny a España para actuar en Madrid y Barcelona, detectamos que regresan los fraudes relacionados con la venta de entradas. Hay páginas web falsas y suplantaciones a los portales de venta oficiales que ya han sido denunciadas. En VerificaRTVE te explicamos cómo identificar este tipo de fraudes y recomiendan, ante la duda, no comprar.

Usuarios en redes sociales han denunciado haber sido víctimas de estafas en la compra de entradas para los conciertos del cantante puertorriqueño en España. Relatan que hay desde perfiles que contactan a través de redes sociales hasta páginas que se hacen pasar por los portales de venta.

Denuncias ante la OCU de este portal de venta Nos habéis advertido a través de nuestro servicio de WhatsApp sobre una página web que promocionaba entradas para los conciertos de Bad Bunny a precios “increíbles”. Se trata de un portal web que ha recibido varias denuncias ante la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Los usuarios se quejan de que compraron entradas para Bad Bunny (o para otros artistas como Bruno Mars) y nunca las recibieron. Sitio web denunciado ante la OCU que vendía entradas para conciertos de Bad Bunny VerificaRTVE Esta página promocionaba localidades para los conciertos de Bad Bunny a precios muy bajos cuando ya se habían agotado. El artista sacó nuevas entradas el 9 de febrero, tras su actuación en la SuperBowl. En VerificaRTVE comprobamos que esta web se creó el 23 de febrero gracias a la herramienta URLscan.io. En declaraciones a VerificaRTVE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) alerta de que “en este tipo de páginas de venta de entradas, es habitual encontrar casos de fraude o problemas con la compra”. A fecha de publicación de este artículo la "la tienda no está disponible”, al igual que su cuenta de Instagram.

La Agencia de Ciberseguridad de Cataluña detecta una suplantación a Ticketmaster La Agencia de Ciberseguridad de Cataluña ha alertado sobre estafas en la comercialización de entradas de Bad Bunny en páginas fraudulentas. En el caso que han detectado, el fraude llega a través de un correo electrónico que avisa de “nuevas entradas disponibles”. El correo suplanta la identidad de Live Nation, empresa matriz de Ticketmaster. Desde ese punto le redirigen a una página con diseño similar al original. Sin embargo, tanto la URL del portal como la dirección de email no se corresponden con los auténticos. Capturas de mensajes que suplantan a la empresa de Ticketmaster. VerificaRTVE/ Agencia de Ciberseguridad de Cataluña En la imagen anterior puedes ver capturas de pantalla del correo electrónico que suplanta a Ticketmaster y de la web fraudulenta. En VerificaRTVE hemos comprobado que la dirección de correo electrónico no coincide con las oficiales de Live Nation.

Claves para evitar páginas de venta de entradas sospechosas Con la llegada del verano también lo hacen los conciertos y festivales y los ciberdelincuentes suelen aprovechar la alta demanda de entradas para intentar estafarnos. Por ello, en VerificaRTVE te ofrecemos recomendaciones para que no caigas en este tipo de fraudes. En primer lugar, debemos desconfiar de los portales de reciente creación o poco conocidos y, en especial, “de aquellos que cuentan con pocas o ninguna referencia externa fiable”, explican desde FACUA Consumidores en Acción a VerificaRTVE. Ante la duda, no compres ni compartas tus datos personales. También indican que es importante evitar las páginas que no sean canales de venta oficiales y asegurarnos también de que el sitio web tenga un candado en la barra de direcciones y que comience con "https://". El INCIBE recomienda en que “comprobemos que la página incluye información clara de la empresa: aviso legal, CIF, dirección física y condiciones de compra verificables”. Hay que ver qué empresa o persona aparece como titular de la web. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico exige que se muestren estos datos en estos portales de venta online. También es recomendable sospechar de los precios llamativamente bajos, entradas difíciles de conseguir o agotadas que estén disponibles sin limitación o en condiciones poco claras. La Policía Nacional insiste en sus redes sociales en que debemos “dudar de estas promociones, de vendedores particulares por redes sociales o páginas de compraventa”. Por último, advierten de que es mejor utilizar métodos de pago que ofrezcan cierta protección al comprador y no compartir datos bancarios ni realizar transferencias no oficiales.