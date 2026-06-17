Este mensaje por un cargo de 1.000 euros no es de Kutxabank, es un fraude
- La Agencia Tributaria no te manda esta comunicación por mensaje SMS, es un fraude
- Envíanos consultas al 659800555 o a verificartve@rtve.es
Nos habéis preguntado en nuestro servicio de WhatsApp por un mensaje de texto SMS atribuido a la entidad bancaria Kutxabank que comunica un cargo de 1.000 euros por Bizum en la página de Booking. Es falso. Kutxabank ha confirmado a VerificaRTVE que se trata de un intento de fraude que suplanta a esta entidad financiera.
El mensaje SMS muestra remitente a Kutxabank y avisa al receptor: "URGENTE: Cargo de 1.000 euros por BIZUM en Booking" A continuación, muestra un número de teléfono móvil español, al que invita a llamar si el receptor no reconoce la operación".
Kutxabank no te envía esta notificación
La entidad bancaria ha confirmado a VerificaRTVE que se trata de un mensaje fraudulento tipo 'smishing' (un tipo de suplantación de una entidad a través de un mensaje de texto SMS). La entidad financiera nos remite a su apartado de Ciberseguridad, en el que advierte de un fraude por SMS "que puede venir en el mismo hilo legítimo de mensajes de Kutxabank" y que incluye "un número de teléfono al que llamar para, supuestamente, anular operaciones, bloquear tarjetas, identificar dispositivos, etc.". Kutxabank recuerda a los ciudadanos que "nunca" deben llamar a "teléfonos no oficiales". En VerificaRTVE hemos comprobado que el número de móvil que muestra el SMS fraudulento aparece reportado en una página especializada en llamadas de spam.
Además, Kutxabank nos comunica que ha puesto "en conocimiento del departamento correspondiente" la existencia de este SMS fraudulento para que "se tomen las medidas oportunas al respecto".
INCIBE también alerta sobre este fraude
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha confirmado a VerificaRTVE que "todo apunta a que es un intento de estafa" del tipo 'smishing'. Nos avisa de que en este caso "hay varios indicadores claros que nos deben alertar" como que el mensaje:
- Genera urgencia y miedo: "URGENTE" y un supuesto cargo de 1.000 € para que actúes sin pensar.
- Pide llamar a un número móvil. Los bancos normalmente no gestionan alertas de fraude mediante números móviles enviados por SMS.
- Redacción deficiente: "desconoces operacion llame al..." carece de tildes y tiene una construcción poco profesional.
- Menciona Booking y Bizum de forma confusa. Un cargo de Booking no se realiza normalmente por Bizum.
- No identifica al titular ni datos concretos de la operación, algo habitual en este tipo de fraudes masivos.
Desde INCIBE recuerdan que "no se debe llamar nunca al número que aparece en el SMS", y "que no se responda al mensaje". También explican que "si eres cliente de Kutxabank y quieres asegurarte de la veracidad del mensaje, contacta con el banco usando únicamente los teléfonos que figuran en la app oficial, en tu tarjeta o en la web oficial de Kutxabank". Para más seguridad, "revisa siempre tus movimientos desde la aplicación bancaria oficial".
En VerificaRTVE ya te hemos explicado otros intentos de 'smishing' a los que debes atender como esta falsa comunicación de la Agencia Tributaria en plena campaña de la renta 2026, este falso mensaje SMS de Bizum alertando de actividad sospechosa en tu tarjeta o este SMS fraudulento como si fuera Decathlon avisando de un cargo en tu cuenta.
*Sara García Lamelas es alumna del Máster Universitario en Documental y Reportaje Transmedia de la UC3M. Este artículo ha sido revisado por Borja Díaz-Merry, redactor de VerificaRTVE, y Estefanía de Antonio, responsable de VerificaRTVE.