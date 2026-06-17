Este mensaje por un cargo de 1.000 euros no es de Kutxabank, es un fraude

Nos habéis preguntado en nuestro servicio de WhatsApp por un mensaje de texto SMS atribuido a la entidad bancaria Kutxabank que comunica un cargo de 1.000 euros por Bizum en la página de Booking. Es falso. Kutxabank ha confirmado a VerificaRTVE que se trata de un intento de fraude que suplanta a esta entidad financiera.

El mensaje SMS muestra remitente a Kutxabank y avisa al receptor: "URGENTE: Cargo de 1.000 euros por BIZUM en Booking" A continuación, muestra un número de teléfono móvil español, al que invita a llamar si el receptor no reconoce la operación".

Kutxabank no te envía esta notificación La entidad bancaria ha confirmado a VerificaRTVE que se trata de un mensaje fraudulento tipo 'smishing' (un tipo de suplantación de una entidad a través de un mensaje de texto SMS). La entidad financiera nos remite a su apartado de Ciberseguridad, en el que advierte de un fraude por SMS "que puede venir en el mismo hilo legítimo de mensajes de Kutxabank" y que incluye "un número de teléfono al que llamar para, supuestamente, anular operaciones, bloquear tarjetas, identificar dispositivos, etc.". Kutxabank recuerda a los ciudadanos que "nunca" deben llamar a "teléfonos no oficiales". En VerificaRTVE hemos comprobado que el número de móvil que muestra el SMS fraudulento aparece reportado en una página especializada en llamadas de spam. 'Phishing', 'smishing', 'vishing' y 'QRishing': diccionario de los ciberdelitos más comunes Marta Portero, VerificaRTVE Además, Kutxabank nos comunica que ha puesto "en conocimiento del departamento correspondiente" la existencia de este SMS fraudulento para que "se tomen las medidas oportunas al respecto".