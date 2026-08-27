No has ganado "una tarjeta regalo de Mercadona por valor de 1.000 euros", es un fraude
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Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por un mensaje que anuncia que "has ganado una tarjeta regalo de Mercadona por valor de 1.000 euros". Es falso. Se trata de un fraude por suplantación a la cadena de supermercados, tal y como nos confirman la propia compañía y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).
"¡Felicidades! ¡Has ganado una tarjeta regalo de Mercadona por valor de 1.000€!", leemos en la imagen por la que nos habéis preguntado. A continuación, el mensaje da una serie de instrucciones sobre "qué hacer ahora". Primero, insta a "introducir" tus "datos de contacto en la siguiente página". Como segundo paso, indica al usuario que revise su correo electrónico y, añade: "Tu tarjeta regalo te será enviada y es válida en todos los supermercados Mercadona de España". Debajo de este texto de indicaciones se muestra un botón que dice: ‘Reclamar premio’.
No es una comunicación de Mercadona
Este mensaje que dice que "has ganado una tarjeta regalo de Mercadona por valor de 1.000 euros" es un fraude. Desde el departamento de Comunicación de Mercadona aseguran en declaraciones a VerificaRTVE: "Sabemos de la existencia de estos fraudes y, desde Mercadona, estamos tomando medidas para mitigarlos". El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) también nos indica que "se trata de un fraude basado en la suplantación de la identidad ('phishing')" de esta empresa española y les consta que lleva circulando desde "el pasado 22 de julio".
En este tipo de fraudes, el enlace "suele dirigir a una página web que suplanta la identidad y apariencia de la empresa legítima", según señala INCIBE. El objetivo es "hacer creer al usuario que ha resultado ganador de un premio y solicitarle determinados datos para poder ‘reclamarlo’". Entonces, solicitan datos personales al usuario que ha recibido el aviso, tales como el nombre, el DNI o la dirección del domicilio, así como datos bancarios.
Un fraude habitual para robar datos personales y bancarios
Mercadona advierte sobre este tipo de fraudes en su página web. "No organizamos ningún tipo de promoción y/o sorteo, ni regalamos vales de compra, ni cobramos por realizar una entrevista de trabajo". "Se está usando nuestra marca e imagen sin nuestra autorización", denuncian. En 2020, en VerificaRTVE ya advertimos sobre las falsas "tarjetas regalo" para supermercados como Mercadona que circularon por Navidad e informamos de que eran un fraude para robarte datos. En 2022, INCIBE advirtió sobre un fraude similar en el que se invitaba al usuario a participar en una "encuesta para ganar una tarjeta regalo de Mercadona de 900 euros" y se le solicitaban "sus datos personales en un formulario web".
La compañía también señala a VerificaRTVE que realizan "campañas de concienciación" en sus "perfiles oficiales de redes sociales para formar e informar" a sus clientes "de este tipo de fraudes". En su perfil de X encontramos mensajes desde 2019 en los que informan o responden específicamente a usuarios sobre estos intentos de fraude por suplantación a Mercadona que anuncian falsos sorteos o premios inexistentes.
¿Qué hacer si nos llegan estos avisos o si hemos caído en este fraude?
Desde Mercadona recomiendan al usuario que reciba este tipo de comunicaciones que "no facilite sus datos bancarios y/o de tarjeta, ni ningún otro dato personal, ni realice ningún pago". En caso de duda, "antes de realizar ninguna gestión", invitan al usuario a contactar con el servicio de Atención al Cliente de la compañía.
En caso de haber facilitado información o haber sido víctima de un posible fraude, INCIBE aconseja "presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE)". Señala que "si se han facilitado datos bancarios o se ha producido algún movimiento fraudulento, es aconsejable contactar inmediatamente con la entidad bancaria y presentar la correspondiente reclamación". Y, en caso de "no recibir una respuesta o solución por parte de la entidad, puede elevarse la reclamación al Banco de España".
Además, recomiendan "bloquear el número desde el que se haya recibido la comunicación fraudulenta y ponerlo en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Si el usuario facilita "el enlace incluido en el mensaje" a INCIBE, pueden "reportarlo al CERT correspondiente", añaden.