No has ganado "una tarjeta regalo de Mercadona por valor de 1.000 euros", es un fraude

Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por un mensaje que anuncia que "has ganado una tarjeta regalo de Mercadona por valor de 1.000 euros". Es falso. Se trata de un fraude por suplantación a la cadena de supermercados, tal y como nos confirman la propia compañía y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

"¡Felicidades! ¡Has ganado una tarjeta regalo de Mercadona por valor de 1.000€!", leemos en la imagen por la que nos habéis preguntado. A continuación, el mensaje da una serie de instrucciones sobre "qué hacer ahora". Primero, insta a "introducir" tus "datos de contacto en la siguiente página". Como segundo paso, indica al usuario que revise su correo electrónico y, añade: "Tu tarjeta regalo te será enviada y es válida en todos los supermercados Mercadona de España". Debajo de este texto de indicaciones se muestra un botón que dice: ‘Reclamar premio’.

No es una comunicación de Mercadona Este mensaje que dice que "has ganado una tarjeta regalo de Mercadona por valor de 1.000 euros" es un fraude. Desde el departamento de Comunicación de Mercadona aseguran en declaraciones a VerificaRTVE: "Sabemos de la existencia de estos fraudes y, desde Mercadona, estamos tomando medidas para mitigarlos". El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) también nos indica que "se trata de un fraude basado en la suplantación de la identidad ('phishing')" de esta empresa española y les consta que lleva circulando desde "el pasado 22 de julio". 'Phishing', 'smishing', 'vishing' y 'QRishing': diccionario de los ciberdelitos más comunes En este tipo de fraudes, el enlace "suele dirigir a una página web que suplanta la identidad y apariencia de la empresa legítima", según señala INCIBE. El objetivo es "hacer creer al usuario que ha resultado ganador de un premio y solicitarle determinados datos para poder ‘reclamarlo’". Entonces, solicitan datos personales al usuario que ha recibido el aviso, tales como el nombre, el DNI o la dirección del domicilio, así como datos bancarios.

Un fraude habitual para robar datos personales y bancarios Mercadona advierte sobre este tipo de fraudes en su página web. "No organizamos ningún tipo de promoción y/o sorteo, ni regalamos vales de compra, ni cobramos por realizar una entrevista de trabajo". "Se está usando nuestra marca e imagen sin nuestra autorización", denuncian. En 2020, en VerificaRTVE ya advertimos sobre las falsas "tarjetas regalo" para supermercados como Mercadona que circularon por Navidad e informamos de que eran un fraude para robarte datos. En 2022, INCIBE advirtió sobre un fraude similar en el que se invitaba al usuario a participar en una "encuesta para ganar una tarjeta regalo de Mercadona de 900 euros" y se le solicitaban "sus datos personales en un formulario web". Mercadona no sortea una bolsa de regalo especial por su aniversario, es falso La compañía también señala a VerificaRTVE que realizan "campañas de concienciación" en sus "perfiles oficiales de redes sociales para formar e informar" a sus clientes "de este tipo de fraudes". En su perfil de X encontramos mensajes desde 2019 en los que informan o responden específicamente a usuarios sobre estos intentos de fraude por suplantación a Mercadona que anuncian falsos sorteos o premios inexistentes.