Cuerpo advierte del aumento del fraude financiero: "El 90% había superado la autenticación reforzada"

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha advertido este viernes del incremento "muy significativo" del fraude financiero y de la evolución de sus formas, que han ido dejando atrás al clásico ciberataque.

"Se está centrando cada vez más en la suplantación de la identidad de los usuarios. Más del 90% del importe defraudado había superado la autenticación reforzada", ha señalado. Por eso, esta práctica, así como la manipulación del ordenante, "que se da en el 70% de las operaciones fraudulentas", deben estar ahora en el centro del diseño de las medidas de prevención.

Cuerpo ha presidido este viernes una reunión del Foro de seguimiento de inclusión financiera, en el que participa la patronal bancaria, el Banco de España, el Defensor del Pueblo, Correos y las asociaciones de usuarios financieros, personas mayores y personas con discapacidad.

En la rueda de prensa posterior a su encuentro, ha informado de los avances de la recién creada Brigada Antifraude, que en los últimos meses ha avanzado en el diagnóstico del problema. "Exige renovar, tener nuevas medidas preventivas y específicas para este tipo de vulneración", ha dicho.

Desde septiembre, las comunicaciones de empresas deben estar registradas Cuerpo ha aprovechado para recordar que a partir del 15 de septiembre los operadores de telecomunicaciones tienen que estar dados de alta en el Registro Alias, alojado en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para poder mantener las comunicaciones con sus clientes. "En caso contrario, los mensajes con sus clientes serán bloqueados", ha advertido el ministro y ha pedido la colaboración de todos los actores implicados para facilitar el proceso a las pymes.

Reactivará el trámite para la Autoridad en Defensa del Cliente Financiero Por otro lado, Cuerpo ha anunciado su intención de impulsar a partir de septiembre, en la Comisión de Economía del Congreso, la tramitación de la ley para crear la Autoridad Independiente en Defensa del Cliente Financiero, como han reclamado las asociaciones de personas mayores y usuarios financieros en los últimos años. La Autoridad podrá resolver reclamaciones de los clientes y mediar en los conflictos con las entidades en un plazo de 90 días, de forma gratuita y sin recurrir a los tribunales, por lo que se espera que aumente la protección de los ciudadanos más vulnerables.