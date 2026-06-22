Los bancos, obligados a reaccionar ante el nuevo crimen financiero impulsado por la digitalización

Cambia la tecnología, pero el objetivo de los ciberdelincuentes - casi siempre - es el mismo: económico... Por eso los bancos y nuestras cuentas están siempre en el punto de mira. La Inteligencia Artificial (IA) se lo pone más fácil, sí, pero también es la mejor aliada para detectar y frenar el fraude.

RTVE ha visitado "el corazón" antifraude del BBVA, su Centro de Procesamiento de Datos (CPD) es mucho más que una especie de bunker refrigerado con cientos de servidores funcionando 24/7. "Es el corazón del banco, porque guarda y protege toda la información de los clientes", asegura a RTVE Natalia Gómez, responsable global de Prevención contra el Crimen Financiero del banco. Nos explica que desde este Centro también se ejecutan los procesos que luchan contra el cibercrimen y el fraude. Tratar de evitar el robo de credenciales, el cada vez más sofisticado "phishing" automatizado, los ataques de prueba masiva de tarjeta, las transferencias fraudulentas... Ese es el día a día de la unidad que dirige Natalia; los ataques son constantes, pero las barreras también son cada vez más sólidas, nos cuenta.

La IA permite detectar fraude a tiempo real con modelos predictivos Los bancos están empleando el aprendizaje automático, las redes neuronales y el análisis predictivo para detectar patrones sospechosos y mejorar la autenticación en tiempo real. La inteligencia artificial, nos cuenta Natalia, permite determinar si una transferencia concreta, una transacción que está haciendo un cliente específico, es habitual o no. Si el sistema detecta una anomalía tiene capacidad para retener la operación hasta comprobar que el cliente es, efectivamente, quién está operando o, directamente, bloquearla.

Conocimiento 360º del cliente e IA para identificar IA Contar con un detallado "perfil digital del cliente" es básico para que funcionen esos modelos predictivos a tiempo real. Conocer sus hábitos, sus dispositivos, sus patrones de uso, su localización, su comportamiento financiero... Ese análisis con IA ayuda a detectar, también, si se ha utilizado IA para manipular, por ejemplo, a la hora de detectar las suplantaciones de identidad biométricas. La IA aporta capacidades adicionales para identificar si la imagen o el vídeo de un cliente ha sido generado o alterado a través de Inteligencia Artificial. Está permitiendo - asegura Natalia - detectar muchas más operaciones inusuales, cometiendo muchos menos errores.