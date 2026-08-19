El Corte Inglés no te envía estas ofertas de empleo por WhatsApp, es un fraude

Nos habéis consultado por un mensaje de WhatsApp cuyo remitente se presenta como si fuera del "equipo de promoción de El Corte Inglés" y ofrece un empleo de "colaboradores para la promoción de productos online", "a tiempo parcial" y con "flexibilidad horaria". Es falso. En declaraciones a VerificaRTVE, la compañía confirma que se trata de un mensaje fraudulento que suplanta su identidad.

"Actualmente, El Corte Inglés está incorporando colaboradores para la promoción de productos online. Se trata de una actividad a tiempo parcial con total flexibilidad horaria, que puede compaginarse fácilmente con su trabajo o con su rutina diaria. Solo necesita dedicar parte de su tiempo libre para realizar las tareas y obtener unos ingresos adicionales", leemos en el mensaje de WhatsApp por el que nos habéis preguntado y cuyo remitente se presenta como "el equipo de promoción" de la empresa.

El Corte Inglés no envía esta oferta de trabajo No es un mensaje de El Corte Inglés ofertando un empleo a "colaboradores" para "la promoción de productos online", es un fraude por suplantación. En VerificaRTVE hemos contactado con la empresa y nos confirma que forma parte de "campañas de fraude basadas en falsas tareas remuneradas" y que han recibido denuncias de mensajes similares. Nos asegura que "El Corte Inglés nunca publicará una oferta de empleo por WhatsApp, Telegram ni por ninguna otra red social de mensajería instantánea". La compañía ya ha alertado en otras ocasiones a través de sus redes sociales de este tipo de suplantaciones. Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) nos explican que se trata de un fraude por suplantación (phishing) "para sacarte dinero, datos personales o información bancaria". Este tipo de estafas se basan en ofrecer trabajos "sencillos", "bien remunerados", "compaginables con tu vida diaria", en los que tienes que "dar me gusta" o "hacer reseñas" para productos, páginas web o contenidos de redes sociales. Generalmente, el estafador ofrece al usuario hacer una prueba, luego le invita a un grupo de "trabajo" con otros participantes y, más adelante, ofrecerá más dinero a cambio de enviar dinero a desconocidos. Al terminar todo el proceso, la comunicación se corta y no hay devolución del dinero enviado.