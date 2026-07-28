Cuidado: esta web que vende entradas para los partidos de la selección española es falsa

Nos habéis consultado en el correo de VerificaRTVE sobre una web que vende entradas para tres partidos de la selección española de fútbol correspondientes a la UEFA Nations League, contra Croacia, República Checa e Inglaterra. Es un fraude. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirma a VerificaRTVE que esta web es una suplantación y que las entradas para esos partidos todavía no están disponibles y solo se podrán comprar desde su web.

La página web por la que nos habéis consultado se presenta con el nombre y la imagen corporativa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y vende entradas para tres partidos de la selección española: España-Croacia, que se juega el 29 de septiembre en el Estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla; España-República Checa, el 3 de octubre en el Carlos Tartiere de Oviedo, y el España-Inglaterra, el 15 de noviembre en el Santiago Bernabéu, en Madrid. Todos ellos pertenecen a la próxima edición de la UEFA Nations League. Los precios oscilan entre 29,99 euros y 69,99 euros.

No es la web oficial para comprar entradas de La Roja, es un fraude La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirma a VerificaRTVE que esta web es fraudulenta y que las entradas para estos partidos de la selección aún no están a la venta. Hemos comprobado que la dirección de esta web no corresponde a la RFEF, cuya página oficial es "rfef.es". La página web fraudulenta tiene una dirección idéntica pero el dominio termina en ".com". La imagen corporativa en el portal imita el diseño, los colores y la tipografía de la página oficial de la RFEF. Además, la web fraudulenta vende entradas para el España-Inglaterra del 15 de noviembre en el "Estadio Santiago Bernabéu". Sin embargo, ese partido aún no tiene sede anunciada, según comprobamos en la web de la RFEF y en la página oficial de la UEFA. Según el diario deportivo Marca, no será en el Bernabéu sino en el Metropolitano. A la izquierda, la web fraudulenta que suplanta a la RFEF, a la derecha, el portal oficial de la RFEF VerificaRTVE

Un comunicado de la RFEF alerta sobre estas páginas El 24 de julio la RFEF emitió un comunicado conjunto con la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA) que advierte sobre estas páginas web fraudulentas. Denuncia que estas plataformas están "realizando ventas de localidades para los próximos encuentros oficiales de la Selección Española de Fútbol" y "recomienda la máxima precaución a la hora de interactuar con este tipo de webs especializadas en phishing (ciberestafas)". Desde sus perfiles en la red social X, la RFEF y la RFFPA han lanzado advertencias sobre estas plataformas fraudulentas. ““ A fecha de publicación de este artículo, no están a la venta las entradas para los partidos de la selección en Sevilla y Oviedo. Puedes comprobarlo en la página web oficial de venta de entradas de la RFEF que hemos archivado aquí. En la nota emitida por la RFEF y la RFFPA recuerdan que, "una vez se anuncie" a través de sus canales oficiales, "las localidades solo estarán disponibles en tickets.rfef.es". Hemos comprobado que la web falsa tiene errores que nos deben hacer sospechar de su carácter fraudulento. Por ejemplo, combina frases en castellano y en francés y contiene errores ortográficos: "Catégoria" con tilde o "Ramon Sanchez Pizjuan" sin acentos. Por otra parte, en su Política de Privacidad ofrece como contacto un correo electrónico que no guarda ninguna relación con la RFEF y una dirección postal situada en Francia. Esta página fraudulenta trata de vender entradas para los tres próximos partidos que jugará en casa la selección española, los primeros tras proclamarse campeona del Mundial 2026. Corresponden a la UEFA Nations League 2026-2027, un torneo que España ganó en 2023. España ha quedado encuadrada en el grupo A3 con Inglaterra, Croacia y República Checa. Entre septiembre y noviembre jugará seis partidos: tres en España y otros tres fuera. El primero de ellos será el 26 de septiembre en Wembley contra Inglaterra.