Informe Spotlight: Verificando la final del Mundial 2026

Al terminar la final del Mundial de fútbol, se registró una oleada de desinformación en Internet, tras seis semanas de competición que vinieron acompañadas de un intenso debate político y de bulos generados con inteligencia artificial.

Cuando España se impuso a Argentina tras una tensa final y se proclamó campeona de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 el domingo por la noche, puso el broche final a seis semanas de intensa competición que estuvieron marcadas en Internet por numerosos comentarios, reivindicaciones y mensajes políticos.

Meses antes incluso de que comenzara el torneo, el organismo rector del fútbol fue objeto de un intenso escrutinio por los precios de las entradas y por la concesión de un nuevo premio de la paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A medida que avanzó el torneo, gran parte de la atención volvió a centrarse en el fútbol. Sin embargo, hasta el final, los enfrentamientos se siguieron relacionando con narrativas geopolíticas, mientras seguía proliferando el contenido falso generado con inteligencia artificial.

Los medios públicos integrados en la alianza europea de verificación Spotlight estuvieron haciendo un seguimiento de estas noticias y bulos a lo largo de todo el Mundial, tanto antes como después de la final.

Las teorías de la conspiración sobre los directivos de la FIFA y los árbitros Las discrepancias con los árbitros no son nada nuevo en el mundo del fútbol. Sin embargo, en este torneo se ha observado un aumento en la cantidad de contenido digital generado y manipulado con IA que parece dar más peso que nunca a ciertas teorías. 👉 Lamine Yamal no fue fotografiado con el árbitro de la final del Mundial — VerificaRTVE Tras la victoria de España en el Mundial, se difundió en redes sociales como si fuera real una supuesta fotografía de Lamine Yamal junto a Slavko Vinčić, el árbitro de la final. Varias publicaciones afirmaban que el partido estaba amañado y que el árbitro esloveno era seguidor de la selección española, pero VerificaRTVE descubrió que la imagen era falsa porque había sido creada con inteligencia artificial. Varias herramientas de detección de IA indicaron que existía una alta probabilidad de que la imagen hubiera sido generada con esta tecnología, mientras que el propio detector de OpenAI detectó una marca de agua que confirmaba que, como mínimo, había sido editada con el software de esta firma tecnológica. También se registraron algunos errores visuales propios de la IA, como se puede ver en la imagen siguiente. La imagen falsa del árbitro esloveno con Lamine Yamal y los errores de la IA señalados en amarillo VerificaRTVE 👉 Manipulación de la página de Wikipedia de François Letexier — SRF En uno de los casos, Argentina logró remontar en los últimos minutos contra Egipto en octavos de final. Los egipcios criticaron varias decisiones arbitrales y su seleccionador, Hossam Hassan, llegó incluso a denunciar que el partido había sido "amañado". Tras el encuentro, apareció una nota en la página de Wikipedia de Letexier en la que se afirmaba que había crecido en una familia judía ortodoxa. Esta información errónea avivó las especulaciones y las teorías conspirativas que sugerían que Israel había influido en el resultado o la FIFA había garantizado el pase de Argentina. https://www.rtve.es/noticias/20260717/torre-glories-barcelona-iluminada-bandera-espana-pruebas-tecnicas/17160873.shtml Eurovision News Spotlight En realidad, la página de Wikipedia había sido manipulada. El artículo citado no mencionaba ningún detalle religioso de ese tipo y no existía ninguna otra prueba. De hecho, según informó SRF, el historial de ediciones de la página de Wikipedia mostraba que, en las horas posteriores al partido, se habían realizado y eliminado un número inusualmente elevado de cambios. 👉 Esta no es la reacción de Infantino ante el gol de Ferran en la final del Mundial de 2026 — VerificaRTVE Un vídeo que circulaba por las redes sociales mostraba al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reaccionando con frialdad ante un gol y los usuarios de las redes sociales afirmaban que se trataba de la reacción ante el tanto de Ferran Torres en la final del Mundial de 2026 entre España y Argentina. VerificaRTVE investigó el vídeo y concluyó que había sido descontextualizado para engañar. El vídeo en sí era auténtico, pero no correspondía a la final del Mundial. En realidad, se trataba de un fragmento del partido de octavos de final entre Canadá y Marruecos, que se disputó el 4 de julio. Mensaje que difunde la falsa reacción de Gianni Infantino VerificaRTVE

Citas e imágenes inventadas de jugadores Durante este Mundial, los jugadores y los entrenadores fueron el objetivo de otros contenidos manipulados y afirmaciones falsas, pero los más afectados fueron los dos equipos que disputaron la final: España y Argentina. Gran parte de los debates en los que se afirmaba que la competición estaba amañada se centraron en Argentina y muchos creían —sin pruebas— que la FIFA quería que la leyenda del fútbol Lionel Messi levantara el trofeo en la que podría haber sido su última aparición con la selección. Estas acusaciones se intensificaron cuando Argentina logró llegar a la final, un contexto necesario para analizar más a fondo el discurso. 👉 Luis de la Fuente no habló de "robo" arbitral — VerificaRTVE Una publicación en X, redactada a modo de noticia de última hora, atribuía una declaración al seleccionador de España, Luis de la Fuente, en la que supuestamente criticaba el arbitraje de la final. "Estoy muy contento de que hayamos ganado el Mundial. Este es el día más feliz de mi vida, gracias al gol de Ferran Torres. Pero también hay que hablar del VAR y del árbitro. Nunca he visto un robo mayor que este en toda mi carrera como entrenador. Parecía que querían que Argentina y Lionel Messi volvieran a ganar a toda costa", según se cita en la publicación a De la Fuente. VerificaRTVE investigó el mensaje y determinó que era falso. No hay constancia de que Luis de la Fuente se hubiera quejado públicamente sobre estos temas, ni de que hubiera dicho nada de lo citado. Falsa declaración atribuida en redes a Luis de la Fuente VerificaRTVE 👉 No, los jugadores españoles no ondearon la bandera palestina en el campo — VRT 👉 Circulan imágenes falsas de jugadores españoles del Mundial envueltos en banderas palestinas — France 24 👉 No es Lamine Yamal celebrando la victoria en el Mundial de 2026 con una bandera palestina o una kufiya — VerificaRTVE Tras la victoria de España, aparecieron mensajes en X e Instagram en los que se afirmaba que Pedro Porro y Lamine Yamal habían salido al campo con banderas palestinas durante las celebraciones. Ambas informaciones eran falsas, según informaron France 24 y VRT. Las fotos muestran, efectivamente, a Porro portando una bandera con franjas horizontales verdes, blancas y negras en varios momentos de las celebraciones en el campo y durante la entrega de medallas. Sin embargo, no se trataba de la bandera palestina, sino de la bandera de Extremadura, la comunidad autónoma del oeste de España donde nació y se crió, según informó VRT. Lamine Yamal es un firme defensor de la causa palestina y ya ha sido fotografiado en otras ocasiones ondeando la bandera palestina, lo que hace que el rumor sobre él parezca más creíble. Sin embargo, la imagen en la que aparece en el campo fue generada con inteligencia artificial, tal y como ha confirmado el propio detector de OpenAI. En otra imagen se le veía celebrando con una kufiya palestina, pero la imagen también es falsa. Imagen falsa de Lamine Yamal con la bandera de Palestina Eurovision News Spotlight