No es la reacción de Infantino al gol de Ferran en la final del Mundial 2026, es otro partido

En redes sociales difunden un vídeo que presenta a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reaccionando con frialdad a un gol y dicen que corresponde al tanto de Ferran Torres en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Es falso. El vídeo es real, pero no es de la final del Mundial. Corresponde al partido de octavos de final entre Canadá y Marruecos que se jugó el 4 de julio.

"ÚLTIMA HORA: Esta fue la reacción del presidente de la FIFA, Gianni, al gol de Ferran Torres. No puede vencer las acusaciones", leemos en un mensaje compartido más de 8.000 veces en la red social X desde el 20 de julio. La publicación adjunta un video de 16 segundos de duración que muestra a los asistentes a un partido en el palco levantarse y aplaudir mientras Infantino permanece sentado aplaudiendo. La misma grabación la encontramos en otros perfiles de redes que también la relacionan con la final del Mundial de 2026.