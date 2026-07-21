No es la reacción de Infantino al gol de Ferran en la final del Mundial 2026, es otro partido
- Ni De la Fuente ha hablado de "robo" arbitral, ni Messi, Yamal y Gavi han hecho estas declaraciones: son falsas
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En redes sociales difunden un vídeo que presenta a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reaccionando con frialdad a un gol y dicen que corresponde al tanto de Ferran Torres en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Es falso. El vídeo es real, pero no es de la final del Mundial. Corresponde al partido de octavos de final entre Canadá y Marruecos que se jugó el 4 de julio.
"ÚLTIMA HORA: Esta fue la reacción del presidente de la FIFA, Gianni, al gol de Ferran Torres. No puede vencer las acusaciones", leemos en un mensaje compartido más de 8.000 veces en la red social X desde el 20 de julio. La publicación adjunta un video de 16 segundos de duración que muestra a los asistentes a un partido en el palco levantarse y aplaudir mientras Infantino permanece sentado aplaudiendo. La misma grabación la encontramos en otros perfiles de redes que también la relacionan con la final del Mundial de 2026.
Este vídeo se grabó en el Canadá-Marruecos, no en la final
No es Infantino reaccionando al gol decisivo de Ferran Torres en la final del Mundial 2026, es un vídeo grabado el 4 de julio durante el partido de octavos de final entre Canadá y Marruecos. Otra grabación publicada ese día en TikTok muestra el mismo momento que la que ha circulado por redes sociales atribuida a la final entre España y Argentina. Comprobamos que el vídeo de redes está volteado porque las letras que aparecen proyectadas en la pantalla de la parte inferior (World Cup 2026) se muestran al revés. Además, en el segundo 13 de la grabación aparece la bandera de Marruecos proyectada en la pantalla.
Como puedes ver en la imagen inferior, varias fotografías del partido en Getty Images (1,2) del Canadá-Marruecos muestran similitudes con el vídeo de redes. Los dos hombres que aparecen a la izquierda de Gianni Infantino en el vídeo volteado de redes son: Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol, y Fouzi Lekjaa, el presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos. El tercer hombre, situado a la derecha de Infantino, es Peter Augruso, presidente de la Federación de Fútbol de Canadá.
El mensaje de X que difunde el vídeo como actual muestra una nota de comunidad errónea que da lugar a confusión. Aunque advierte, efectivamente, de que el vídeo adjunto a la publicación de X no corresponde a la final del Mundial 2026, no informa bien del origen de las imágenes. Asegura que "el vídeo es del triunfo de Marruecos sobre Países Bajos", durante el partido celebrado el 30 de junio, cuando la grabación es del 4 de julio, cuando se enfrentaron las selecciones de Canadá y Marruecos.
Infantino en la final del Mundial 2026: entre su esposa y Trump
Además, en Getty Images encontramos las fotos del último partido del campeonato en las que se ve Gianni Infantino sentado entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, a su derecha, y su esposa, Leena Al Ashqar, a su izquierda, en un palco acristalado.
No es la primera vez que se difunden imágenes falsas sobre el presidente de la FIFA en el contexto del Mundial 2026. En VerificaRTVE ya te aclaramos que Infantino no estuvo en dos partidos que se jugaron al mismo tiempo, son fotos manipulados.También detectamos y desmentimos otros discursos de odio con bulos o IA o esta falsa cita atribuida a Michael Olise, jugador de la selección de fútbol de Francia. También desmontamos esta imagen falsa de Messi con jugadores del Barça de pequeños o la declaración De la Fuente sobre el "robo" arbitral.