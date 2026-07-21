No es Lamine Yamal con el árbitro de la final del Mundial 2026, Slavko Vincic, es una imagen creada con IA
Tras la victoria de España a Argentina en el Mundial 2026, circula en redes una fotografía de Lamine Yamal junto a Slavko Vincic, el árbitro de la final. Varios mensajes aseguran que el partido estaba comprado y que el colegiado es seguidor del equipo español, pero la imagen es falsa. En VerificaRTVE hemos comprobado que está generada con inteligencia artificial.
Mensajes en redes sociales difunden una fotografía de Lamine Yamal junto a Slavko Vincic en el vestuario. El árbitro le pasa la mano por encima del hombro al jugador español que lleva la equipación de la Roja. “El Instagram del árbitro. Raris todo”, leemos en una publicación de X que se ha compartido más de 2.000 veces desde este 20 de julio. “Muy transparente el mundial que ganó España y compró Argentina”, afirma otro mensaje que supera los 1.000 compartidos. “Jaja, WTF?, ¿el árbitro era fan de España?”, “Vergonzoso. Que raro que nadie hable de todo esto. Será porque no es con Argentina??”, se preguntan otras publicaciones. Todas comparten el mismo pantallazo difundido por la cuenta de Instagram ‘@slavkovincicc’.
La imagen de Lamine Yamal junto al árbitro de la final está creada con IA
En VerificaRTVE hemos analizado la imagen con las herramientas de detección de IA Hive y Ai or Not y ambas determinan que está creada con esta tecnología con un 99% de probabilidad. Además, como vemos en la imagen inferior, la herramienta de OpenAI detecta la marca de agua de Google SynthID, lo que indica que se trata de una imagen creada con la inteligencia artificial de Google.
Además, como se aprecia en la composición inferior, localizamos en la imagen varios errores propios de la IA. Por ejemplo, en el parche de la FIFA en la camiseta del árbitro pone 2023 en vez de 2026 y uno de los dedos de su mano derecha se funde de manera extraña con la tela negra del pantalón. El parche azul de la camiseta de Lamine Yamal tampoco es el que aparece en la camiseta oficial de los jugadores de la selección española.
Hemos revisado también las imágenes del archivo fotográfico de EFE, Associated Press, Europa Press, France Press, Reuters y Getty Images y no hemos encontrado ninguna fotografía de Lamine Yamal con Vincic en el vestuario tras el partido de la final y la búsqueda por palabras clave en Google y Yandex no arrojan resultados de noticias que se hagan eco de ese momento.
El jugador español tampoco ha compartido ninguna instantánea similar en su Instagram y no hemos encontrado ningún perfil oficial en redes del esloveno Slavko Vincic. Como hemos comprobado mediante búsqueda inversa, la falsa imagen fue difundida originalmente en Instagram por el usuario ‘@slavkovincicc’, un perfil que ya no está disponible y que, como comprobó el verificador argentino Chequeado antes de que cerrara, se habría creado el 19 de julio, el mismo día del partido.
En VerificaRTVE te hemos advertido sobre la desinformación que ha circulado durante el Mundial 2026. Algunos de los bulos han tenido como objetivo a Lamine Yamal como, por ejemplo, estas imágenes falsas generadas con IA donde se ve al jugador celebrando la victoria de España con una bandera palestina o este mensaje que difunde falsamente que Lamine Yamal llevaba un colgante con una cruz en el partido ante Portugal. También te hemos alertado de varias imágenes manipuladas que sexualizan a las aficionadas y de cómo el torneo ha servido para extender el discurso de odio racista con bulos, IA y memes.