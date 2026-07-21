No es Lamine Yamal con el árbitro de la final del Mundial 2026, Slavko Vincic, es una imagen creada con IA

Tras la victoria de España a Argentina en el Mundial 2026, circula en redes una fotografía de Lamine Yamal junto a Slavko Vincic, el árbitro de la final. Varios mensajes aseguran que el partido estaba comprado y que el colegiado es seguidor del equipo español, pero la imagen es falsa. En VerificaRTVE hemos comprobado que está generada con inteligencia artificial.

Mensajes en redes sociales difunden una fotografía de Lamine Yamal junto a Slavko Vincic en el vestuario. El árbitro le pasa la mano por encima del hombro al jugador español que lleva la equipación de la Roja. “El Instagram del árbitro. Raris todo”, leemos en una publicación de X que se ha compartido más de 2.000 veces desde este 20 de julio. “Muy transparente el mundial que ganó España y compró Argentina”, afirma otro mensaje que supera los 1.000 compartidos. “Jaja, WTF?, ¿el árbitro era fan de España?”, “Vergonzoso. Que raro que nadie hable de todo esto. Será porque no es con Argentina??”, se preguntan otras publicaciones. Todas comparten el mismo pantallazo difundido por la cuenta de Instagram ‘@slavkovincicc’.