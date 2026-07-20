No es Lamine Yamal celebrando la victoria en el Mundial 2026 con una bandera palestina o una kufiya, son imágenes creadas con IA

Tras la victoria de España a Argentina en el Mundial 2026, circulan en redes sociales varias imágenes del futbolista español Lamine Yamal celebrando el triunfo con la bandera palestina o con la kufiya, el pañuelo palestino. Son falsas. En VerificaRTVE hemos comprobado que estas fotografías están generadas con inteligencia artificial.

No es Lamine Yamal sosteniendo la Copa del Mundo envuelto en una bandera palestina, es IA

Mensajes en redes sociales difunden una fotografía de Lamine Yamal sujetando el trofeo de la Copa del Mundo con la bandera palestina sobre sus hombros. "La imagen más hermosa del día", leemos en una publicación de X que se ha compartido más de 34.000 veces desde este 20 de julio. La imagen es falsa, está generada con IA.

Mensaje en X que difunde la foto manipulada de Lamine Yamal con la bandera palestina VerificaRTVE

En VerificaRTVE hemos analizado la imagen con la herramienta de detección de IA del proyecto Iveres y con el detector de imágenes creadas con esta tecnología OpenAI. Ambas concluyen que es un contenido creado de forma artificial, como puedes observar en la imagen inferior. Además, la herramienta de OpenAI detecta la marca de agua de Google SynthID, una señal que indica que se trata de una imagen creada con la IA de Google.

Las herramientas de detección de IA de OpenAI e Iveres detectan que la fotografía de Lamine Yamal con la bandera de Palestina es IA VerificaRTVE

Además, hemos revisado el archivo fotográfico de agencias de noticias como EFE, Associated Press o Reuters y el banco de imágenes de Getty Images y no hemos encontrado ninguna fotografía de Lamine Yamal con la bandera palestina tras la victoria de España sobre Argentina. Sin embargo sí que hemos hallado una instantánea muy similar en el perfil de Instagram del futbolista azulgrana y en esta tampoco aparece envuelto con la bandera palestina. La búsqueda por palabras clave en los motores de búsqueda de Google y Yandex no arrojan resultados de noticias que se hagan eco de un momento en el que Yamal se haya puesto esta bandera. Tampoco localizamos esa imagen en la retransmisión del partido en RTVE, ni en los programas especiales posteriores (1, 2 y 3).