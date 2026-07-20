No es Lamine Yamal celebrando la victoria en el Mundial 2026 con una bandera palestina o una kufiya, son imágenes creadas con IA
- El Mundial 2026 como excusa para extender el discurso de odio racista con bulos, IA y memes
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Tras la victoria de España a Argentina en el Mundial 2026, circulan en redes sociales varias imágenes del futbolista español Lamine Yamal celebrando el triunfo con la bandera palestina o con la kufiya, el pañuelo palestino. Son falsas. En VerificaRTVE hemos comprobado que estas fotografías están generadas con inteligencia artificial.
No es Lamine Yamal sosteniendo la Copa del Mundo envuelto en una bandera palestina, es IA
Mensajes en redes sociales difunden una fotografía de Lamine Yamal sujetando el trofeo de la Copa del Mundo con la bandera palestina sobre sus hombros. "La imagen más hermosa del día", leemos en una publicación de X que se ha compartido más de 34.000 veces desde este 20 de julio. La imagen es falsa, está generada con IA.
En VerificaRTVE hemos analizado la imagen con la herramienta de detección de IA del proyecto Iveres y con el detector de imágenes creadas con esta tecnología OpenAI. Ambas concluyen que es un contenido creado de forma artificial, como puedes observar en la imagen inferior. Además, la herramienta de OpenAI detecta la marca de agua de Google SynthID, una señal que indica que se trata de una imagen creada con la IA de Google.
Además, hemos revisado el archivo fotográfico de agencias de noticias como EFE, Associated Press o Reuters y el banco de imágenes de Getty Images y no hemos encontrado ninguna fotografía de Lamine Yamal con la bandera palestina tras la victoria de España sobre Argentina. Sin embargo sí que hemos hallado una instantánea muy similar en el perfil de Instagram del futbolista azulgrana y en esta tampoco aparece envuelto con la bandera palestina. La búsqueda por palabras clave en los motores de búsqueda de Google y Yandex no arrojan resultados de noticias que se hagan eco de un momento en el que Yamal se haya puesto esta bandera. Tampoco localizamos esa imagen en la retransmisión del partido en RTVE, ni en los programas especiales posteriores (1, 2 y 3).
La foto Lamine Yamal levantando una kufiya tampoco es real, es IA
Leemos en el perfil de Instagram de la cantautora estadounidense Patti Smith un mensaje que dice en inglés "Esto es lo más grande" y adjunta una fotografía de Lamine Yamal con la camiseta de la Roja, de rodillas en el césped, levantando una kufiya o pañuelo palestino. Horas después, cuando la publicación tenía más de 400.000 ‘me gusta’, ha sido borrada. La imagen está generada con IA.
En VerificaRTVE hemos analizado la imagen con las herramientas de detección de IA Iveres y TruthScan y en ambos casos determinan que está creada con esta tecnología con un 97% de probabilidad. Como vemos también en la imagen inferior, OpenAI Verify detecta la marca de agua de Google SynthID, lo que demuestra que está generada con la herramienta de IA de esta compañía.
Además, en un análisis visual detectamos errores propios de este tipo de imágenes. Por ejemplo, las manos de Lamine Yamal atraviesan el pañuelo palestino de manera artificial y la kufiya no tiene una estética simétrica. Existe una imagen muy similar de Lamine Yamal arrodillado en el campo sin el pañuelo palestino, tras marcar en el minuto 10 frente a Arabia Saudí el 21 de junio de 2026.
Lamine Yamal sí ondeó una bandera palestina el 11 de mayo
El 11 de mayo de 2026, durante la celebración del 29ª título de Liga del FC Barcelona, Lamine Yamal sí ondeó una bandera palestina subido en el autobús descapotable del equipo azulgrana. Un gesto que fue calificado por el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, como una "incitación al odio".
En VerificaRTVE te hemos desmentido los bulos y las desinformaciones que han circulado durante el Mundial 2026, algunos de los cuales han tenido precisamente a Lamine Yamal en el punto de mira. También te hemos contado, por ejemplo, cómo el torneo se ha usado como excusa para extender el discurso de odio racista con bulos, IA y memes o cómo la IA manipula y sexualiza fotos de aficionadas del Mundial 2026. Además, hemos desmentido declaraciones falsas de jugadores como las de Lucas Bergvall y hemos analizado también varias fotografías falsas de los jugadores.