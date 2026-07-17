La Torre Glòries de Barcelona, iluminada con los colores de la bandera de España el 16 de julio por pruebas técnicas
- El vídeo es actual y la iluminación forma parte de pruebas técnicas, según el departamento de comunicación de la Torre Glòries
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En redes sociales difunden un vídeo de la Torre Glòries de Barcelona iluminada con los colores de la bandera de España y afirman que nuestro país celebra la Copa del Mundo 2026 tres días antes de jugar la final. La grabación es real y actual, pero no se trata de una celebración. La iluminación forma parte de las pruebas técnicas para el dispositivo especial previsto si la selección de Luis de la Fuente se proclama campeona del Mundial, tal y como confirman a VerificaRTVE desde el departamento de comunicación del edificio.
"En estos momentos, en la Torre Agbar de Barcelona están reproduciendo esta imagen. Se sienten campeones antes de jugar", dice un mensaje de X que adjunta un vídeo de 16 segundos de la Torre Glòries iluminada con los colores de la bandera de España y un rótulo con la palabra "Campeones". El medio argentino Diario Olé adjunta otra grabación similar y afirma: "Siendo las 23hs en Barcelona, la Torre de Agbar sigue felicitando a cada uno de los españoles que se coronaron en el Mundial". Este mismo medio ha publicado un artículo titulado "En Cataluña ya sienten a España campeona".
El vídeo es real: son pruebas técnicas para el dispositivo del domingo
En VerificaRTVE hemos preguntado al departamento de comunicación de la Torre Glòries de Barcelona por los vídeos que han circulado en redes sociales. Nos confirman que "la iluminación de ayer (16 de julio) formaba parte de las pruebas técnicas necesarias para validar el dispositivo especial previsto". Detallan que "las comprobaciones se llevaron a cabo de manera puntual, en el menor tiempo posible, y tuvieron una duración aproximada de 15 minutos". Otros medios como la revista Panenka también han confirmado que el vídeo corresponde a las pruebas técnicas para el dispositivo especial en Barcelona, preparado en caso de que España gane el Mundial el próximo domingo.
A través de una búsqueda inversa por los fotogramas de los vídeos que han circulado en redes sociales hemos comprobado que las imágenes son actuales. Medios como Diario Olé o Sports Center atribuyen la grabación original al usuario de Instagram ‘teyosottano’. En la fecha de publicación de este artículo la grabación no aparece en su perfil. Sí encontramos las secuencias difundidas en estas cuentas de X (1 y 2). Además, hemos constatado, con varias herramientas de detección de inteligencia artificial, que las imágenes no han sido creadas o manipuladas con IA.
Una nota de la comunidad de X anuncia falsamente que el vídeo es antiguo
El mensaje publicado por el Diario Olé cuenta con una nota de la comunidad que dice: "El vídeo fue de cuando España ganó la Eurocopa de 2024, por lo tanto no es actual ni se está celebrando un mundial no ganado". Sin embargo, justifican esa afirmación enlazando a una publicación de Instagram que sí es actual.
En VerificaRTVE hemos desmontado otros bulos sobre el Mundial 2026. Es el caso de estos vídeos descontextualizados de disturbios en las calles de París tras la eliminación de Francia o el falso homenaje con drones a las leyendas del fútbol que han dejado el torneo creado con IA.