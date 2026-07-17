La Torre Glòries de Barcelona, iluminada con los colores de la bandera de España el 16 de julio por pruebas técnicas

En redes sociales difunden un vídeo de la Torre Glòries de Barcelona iluminada con los colores de la bandera de España y afirman que nuestro país celebra la Copa del Mundo 2026 tres días antes de jugar la final. La grabación es real y actual, pero no se trata de una celebración. La iluminación forma parte de las pruebas técnicas para el dispositivo especial previsto si la selección de Luis de la Fuente se proclama campeona del Mundial, tal y como confirman a VerificaRTVE desde el departamento de comunicación del edificio.

"En estos momentos, en la Torre Agbar de Barcelona están reproduciendo esta imagen. Se sienten campeones antes de jugar", dice un mensaje de X que adjunta un vídeo de 16 segundos de la Torre Glòries iluminada con los colores de la bandera de España y un rótulo con la palabra "Campeones". El medio argentino Diario Olé adjunta otra grabación similar y afirma: "Siendo las 23hs en Barcelona, la Torre de Agbar sigue felicitando a cada uno de los españoles que se coronaron en el Mundial". Este mismo medio ha publicado un artículo titulado "En Cataluña ya sienten a España campeona".