Marc Cucurella no se lleva la Copa del Mundo en una bolsa de plástico, es una réplica de Lego

Mensajes de redes sociales difunden un vídeo en el que el lateral izquierdo de la selección española Marc Cucurella lleva un trofeo dorado en el interior de una bolsa transparente de plástico y aseguran que se trata de la Copa del Mundo de fútbol 2026. Es falso. Se trata de una réplica de la marca Lego.

"¿Cómo vas a llevar la Copa del Mundo en una bolsa de plástico?", dice un mensaje en inglés compartido en la red social X más de 8.000 veces desde el 20 de julio. El texto difunde un vídeo de nueve segundos de duración en el que Cucurella camina con una bolsa de plástico transparente en la que lleva un trofeo dorado. "Cucurella llevando la Copa del Mundial en una bolsa de basura", señala otro mensaje en inglés compartido más de 2.700 veces en X.