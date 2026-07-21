Marc Cucurella no se lleva la Copa del Mundo en una bolsa de plástico, es una réplica de Lego
- Marc Cucurella no ha dicho que prefiere cortarse el pelo a jugar en el Madrid
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Mensajes de redes sociales difunden un vídeo en el que el lateral izquierdo de la selección española Marc Cucurella lleva un trofeo dorado en el interior de una bolsa transparente de plástico y aseguran que se trata de la Copa del Mundo de fútbol 2026. Es falso. Se trata de una réplica de la marca Lego.
"¿Cómo vas a llevar la Copa del Mundo en una bolsa de plástico?", dice un mensaje en inglés compartido en la red social X más de 8.000 veces desde el 20 de julio. El texto difunde un vídeo de nueve segundos de duración en el que Cucurella camina con una bolsa de plástico transparente en la que lleva un trofeo dorado. "Cucurella llevando la Copa del Mundial en una bolsa de basura", señala otro mensaje en inglés compartido más de 2.700 veces en X.
El trofeo que lleva Cucurella en una bolsa no es la Copa del Mundo
El objeto dorado que lleva Marc Cucurella en una bolsa de plástico no es la Copa del Mundial, es una réplica del trofeo de la marca de juguetes Lego. Un análisis de la grabación plano a plano permite confirmar que el trofeo dorado de la bolsa es distinto a la Copa del Mundo de fútbol 2026, como puedes ver en la imagen inferior.
El trofeo que lleva en la bolsa el lateral de la selección española tiene una textura de puntos en la parte superior que permite corroborar que son las piezas que componen la réplica de Lego de la Copa del Mundo. En la imagen inferior puedes ver dos fotos de la agencia Getty de la réplica de Lego dentro del vestuario de España en la Final y el trofeo de juguete en el anuncio del fabricante.
Puedes comprobar la forma original de la Copa del Mundo de fútbol 2026 en este vídeo del momento en el que el capitán de la selección, Rodrigo Hernández, alza el trofeo tras ganar España en la prórroga a Argentina. También puedes ver el trofeo en la recepción de la Familia Real a la selección española en el Palacio de la Zarzuela.
A lo largo de todo el Mundial de fútbol 2026, en VerificaRTVE te hemos alertado sobre la desinformación sobre el torneo que ha circulado en redes sociales, con tendencias como el creciente uso de la inteligencia artificial para hipersexualizar a las mujeres y la difusión de falsedades para impulsar el discurso de odio racista contra estrellas como Lamine Yamal.