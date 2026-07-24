Guerra de firmas en internet sobre el Mundial: peticiones para repetir la final y para expulsar a Argentina
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Nos habéis preguntado a través de nuestro servicio de Whatsapp por la batalla de firmas en internet sobre la selección argentina. Una de ellas promueve que se repita la final del Mundial contra España. La otra pide que se expulse al conjunto albiceleste de la próxima cita mundialista, en 2030. En VerificaRTVE te explicamos qué se sabe de estas iniciativas.
"Miles de aficionados argentinos impulsan una petición para que la FIFA repita la final del Mundial ante España", dice el mensaje por el que nos habéis preguntado, compartido más de 4.000 veces en X desde el 22 de julio.
La campaña a la que se refiere el mensaje es real. Se trata de una iniciativa digital en la plataforma Change.org impulsada por Gisela Sánchez, una aficionada argentina bajo el título "Repetir la final del Mundial Argentina - España sin el árbitro corrupto". La petición cuestiona la actuación del árbitro esloveno Slavko Vinčić y reclama a la FIFA que revise las decisiones tomadas durante el encuentro, disputado el 19 de julio en Nueva York. A fecha de publicación de este artículo ha conseguido más de 96.000 firmas.
La promotora de la iniciativa afirma que, en el encuentro que España ganó con un gol de Ferrán Torres en la prórroga, hubo irregularidades y acciones arbitrales "amañadas", aunque no aporta pruebas verificadas, y pide que el organismo rector del fútbol mundial analice lo ocurrido.
Hasta ahora la FIFA no ha emitido ninguna declaración oficial sobre esta petición.
Otra campaña pide la expulsión de Argentina del Mundial
También nos habéis preguntado por otra petición difundida en redes que pide la expulsión de Argentina del próximo Mundial, el de 2030. Se trata de una iniciativa digital de la plataforma llamada "Argentina Out", también disponible en Change.org, que se define como una "campaña independiente de aficionados, no una acción oficial de la FIFA".
La campaña se cerró tras la final del 19 de julio de 2026 con casi 29 millones de firmas y no tiene validez jurídica ni deportiva. La propia página advierte de que es un "contador" y no un total de firmas verificadas. No obliga a la FIFA a tomar medidas ni puede relacionarse con la decisión del organismo rector del fútbol de abrir una investigación disciplinaria a la Selección argentina por los incidentes ocurridos sobre el césped, en los que estuvieron involucrados jugadores y miembros del cuerpo técnico de la Albiceleste.
Las peticiones no son vinculantes
Ni la petición para repetir la final ni la que promueve la expulsión de por vida de Argentina del Mundial de fútbol pueden obligar a la FIFA a modificar el resultado de una competición oficial. "Las decisiones arbitrales sobre hechos y acciones sucedidos durante el encuentro, incluyendo dar por válido un gol o el resultado del partido, son irrevocables", tal y como establecen las Reglas del Juego de la FIFA.
El código disciplinario de la FIFA (pág. 14) solo plantea la repetición de un partido desde su inicio si se tiene que suspender "por motivos de fuerza mayor". El Reglamento del Mundial 2026 (pág. 14) no menciona la posibilidad de repetir un partido por una recogida de firmas, pero sí prevé que un equipo abandone un partido después de comenzar o que no se pueda jugar "por motivos de fuerza mayor".
Solo en casos muy excepcionales, la FIFA ha ordenado repetir un partido por fallos arbitrales: ocurrió en 2017, cuando el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) inhabilitó de por vida a un árbitro ghanés Joseph Lamptey por manipulación de partidos. La FIFA decidió repetir el Sudáfrica-Senegal de clasificación para el Mundial de 2018, donde Lamptey había pitado un penalti por mano inexistente. También hay un precedente en 2005, cuando se ordenó repetir el Uzbekistán-Baréin por un error en la aplicación de una norma.