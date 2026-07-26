España o Marruecos: qué se sabe de la batalla por la sede de la final del Mundial 2030
Después del triunfo de España en el Mundial 2026, nos habéis consultado en el WhatsApp de VerificaRTVE por los mensajes que aseguran que el Gobierno de Sánchez se ha rendido ante Marruecos y le ha cedido la celebración de la final del Mundial 2030. La próxima cita se celebrará en tres países: España, Portugal y Marruecos. Sin embargo, aún no hay confirmación oficial sobre qué país albergará la gran final del torneo. Solo tres estadios reúnen los requisitos para acoger ese partido: el Santiago Bernabéu (Madrid), el Camp Nou (Barcelona) y el Hassan II (Casablanca). Te explicamos qué se sabe sobre la final del Mundial 2030.
"¡Sánchez vuelve a ceder ante Marruecos! El Gobierno de Sánchez consuma una humillación nacional histórica al rendirse ante Marruecos y entregarle la final del Mundial 2030", dice el mensaje de WhatsApp por el que nos habéis consultado. El texto enlaza a una web que recoge firmas para pedir a la FIFA que la final sea en España. No hay pruebas de que España haya entregado a Marruecos la final del Mundial. La postura oficial y pública del Gobierno es que la final se celebre en España.
Solo tres estadios cumplen con los requisitos para la final
La sede de la final del próximo Mundial de fútbol no se ha designado, a fecha de publicación de este artículo. El Mundial 2030 se organizará de forma conjunta en España, Portugal y Marruecos, aunque los tres primeros partidos se celebrarán en Uruguay, Argentina y Paraguay con motivo del centenario de esta competición (el primer Mundial fue en Uruguay en 1930). En el informe de evaluación de la candidatura se especifica que solo tres estadios han sido propuestos para albergar la final: el Santiago Bernabéu (Madrid), el Camp Nou (Barcelona) y el Hassan II (Casablanca). La FIFA exige que el estadio de la final tenga aforo para 80.000 personas (pág. 67) y son las tres únicas sedes que alcanzan este requisito.
El Bernabéu ya albergó la final del Mundial de fútbol de 1982, pero es el más pequeño de los tres, con 78.297 asientos, según este documento de la FIFA, que lo sitúa "en el límite" para acoger la final. El Camp Nou está en pleno proceso de renovación, con el que superará los 105.000 espectadores. Marruecos pretende que la final sea en Casablanca (Marruecos), donde está construyendo el Estadio Hassan II con capacidad para unos 115.000 espectadores.
La Federación y el Gobierno se posicionan para que la final sea en España
El Consejo Superior de Deportes (CSD) defiende, en declaraciones a VerificaRTVE, que la final se debe jugar en España. "Existen muy buenas razones objetivas, deportivas, organizativas e institucionales para que ese partido pueda disputarse en nuestro país", asegura. Ese es el objetivo, nos dice, en el que trabaja la Comisión Interministerial en la que está integrada la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Entre los argumentos a favor, el CSD destaca el aspecto deportivo: "El fútbol español atraviesa el momento más brillante de su historia: las selecciones masculina y femenina son las vigentes campeonas del mundo". Por otra parte, recalca que España desempeña "un papel central" en el proyecto porque "impulsó y lideró la candidatura junto a Portugal" y Marruecos se incorporó "posteriormente". Además, sostiene que el Bernabéu y el Camp Nou son "dos estadios de referencia a nivel mundial" y, a todo ello, "se suma una capacidad organizativa, logística y de coordinación institucional plenamente contrastada".
El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, también defiende que la final debe jugarse en España. "Creemos honestamente que nuestro país reúne las mejores condiciones deportivas, organizativas, logísticas y de proyección internacional para albergar el partido más importante del planeta. No tenemos ninguna duda de que esa es la mejor decisión para el éxito del campeonato", dijo en la Asamblea General de la RFEF el 30 de junio. Después de que España gane el Mundial, el propio Louzán ha insistido en declaraciones a la Cadena COPE: ""Yo nunca tuve dudas, y si la FIFA tenía, se han resuelto este fin de semana".
La ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón, manifestó el 10 de julio que la decisión sobre la final aún no está tomada: "No hay nada, son informaciones que salen, no son oficiales y les puedo asegurar que este Gobierno va a trabajar para que la final sea en España".
Marruecos defiende la candidatura de Casablanca
A favor de España juega el peso histórico de ‘La Roja’, que será la primera selección en defender el título como anfitriona, pero a favor de Marruecos cuenta, según publica The New York Times, la influencia del presidente de su federación, Fouzi Lekjaa, a su vez vicepresidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). "Hace 18 meses, era imposible que el Bernabéu perdiera la final de 2030, pero hoy no me sorprendería, porque la posición de la RFEF es muy débil comparada con todo lo que Marruecos ha hecho", dice una fuente anónima a este medio estadounidense.
"Para Marruecos, la Copa del Mundo va más allá del fútbol, sirve para desarrollar unas infraestructuras que podrían beneficiar a todo el país", declaró un alto funcionario del país al periódico británico The Guardian. En 2027 se decide si Gianni Infantino continúa como máximo dirigente de la FIFA, y el suizo ya ha anunciado que se presentará. Ese Congreso se celebrará precisamente en Rabat (Marruecos).
Medios marroquíes (1, 2) han defendido en las últimas fechas la candidatura de Casablanca para albergar la final. El digital Berlamane recoge las palabras del portavoz de la Federación Marroquí, que califica de "completamente falso" que la sede de la final esté decidida. Y menciona como baza a favor de su país que la candidatura española "adolece de una fragmentación que Marruecos no experimenta", por la presencia de dos alternativas en Madrid y Barcelona. También mencionan que una final en Casablanca supondría la primera en el norte de África y solo la segunda en el continente tras la de Johannesburgo, en Sudáfrica 2010.
Los precedentes en los mundiales multisede
La FIFA adjudicó hace seis años la organización del Mundial que acaba de terminar a Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, en 2018 ya se anunció que todos los partidos de cuartos de final, de semifinales y la final se jugarían en territorio estadounidense. En diciembre de 2025, la FIFA confirmó el Estadio de Nueva York Nueva Jersey como la sede elegida para la final, en la que el domingo España ganó su segundo Mundial.
El primer mundial repartido entre dos países fue el de Corea del Sur y Japón en 2002. Entonces, la FIFA y el comité organizador anunciaron la sede de la final tres años antes, en julio de 1999. La elegida fue Yokohama (Japón), por disponer del estadio más grande de todos los que acogieron ese Mundial, algo más de 70.000 asientos.
El torneo podría ampliarse con hasta 64 selecciones
Otra de las grandes dudas respecto al próximo Mundial es cuántas selecciones participarán. El de 2026 ha sido el primer torneo con 48 países participantes (desde 1998 participaban 32). Se ha cambiado el formato de competición, elevando el número de partidos hasta los 104 e introduciendo una ronda de dieciseisavos de final. Para el Mundial den 2030 se ha propuesto que participen hasta 64.
El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, lo dio por hecho en un mensaje publicado en X: "En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos". Sin embargo, la FIFA aún no lo ha anunciado oficialmente. Su presidente, Gianni Infantino, sí ha dicho que es una opción "que merece la pena considerar".