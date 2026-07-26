España o Marruecos: qué se sabe de la batalla por la sede de la final del Mundial 2030

Después del triunfo de España en el Mundial 2026, nos habéis consultado en el WhatsApp de VerificaRTVE por los mensajes que aseguran que el Gobierno de Sánchez se ha rendido ante Marruecos y le ha cedido la celebración de la final del Mundial 2030. La próxima cita se celebrará en tres países: España, Portugal y Marruecos. Sin embargo, aún no hay confirmación oficial sobre qué país albergará la gran final del torneo. Solo tres estadios reúnen los requisitos para acoger ese partido: el Santiago Bernabéu (Madrid), el Camp Nou (Barcelona) y el Hassan II (Casablanca). Te explicamos qué se sabe sobre la final del Mundial 2030.

"¡Sánchez vuelve a ceder ante Marruecos! El Gobierno de Sánchez consuma una humillación nacional histórica al rendirse ante Marruecos y entregarle la final del Mundial 2030", dice el mensaje de WhatsApp por el que nos habéis consultado. El texto enlaza a una web que recoge firmas para pedir a la FIFA que la final sea en España. No hay pruebas de que España haya entregado a Marruecos la final del Mundial. La postura oficial y pública del Gobierno es que la final se celebre en España.

Los precedentes en los mundiales multisede La FIFA adjudicó hace seis años la organización del Mundial que acaba de terminar a Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, en 2018 ya se anunció que todos los partidos de cuartos de final, de semifinales y la final se jugarían en territorio estadounidense. En diciembre de 2025, la FIFA confirmó el Estadio de Nueva York Nueva Jersey como la sede elegida para la final, en la que el domingo España ganó su segundo Mundial. El primer mundial repartido entre dos países fue el de Corea del Sur y Japón en 2002. Entonces, la FIFA y el comité organizador anunciaron la sede de la final tres años antes, en julio de 1999. La elegida fue Yokohama (Japón), por disponer del estadio más grande de todos los que acogieron ese Mundial, algo más de 70.000 asientos.