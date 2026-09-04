Muere una niña y su hermano resulta herido tras caerles un pilar de una caseta en Alzira, Valencia

Una menor de 11 años ha muerto este jueves y su hermano de nueve se encuentra herido con diversos traumatismos como consecuencia del desprendimiento de un pilar de una construcción en la zona de La Casella, en Alzira, Valencia, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Sobre las 19:53 horas, el CICU recibió un aviso por el desprendimiento de un pilar en la zona de La Casella, que había provocado heridas a dos menores, una niña de 11 y un niño de nueve.

Hasta el lugar se movilizaron dos unidades del SAMU y una unidad de Soporte Vital Básico para prestar la asistencia. La niña presentaba diversos traumatismos y entró en parada cardiorrespiratoria.

El equipo médico le ha practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar, ha logrado recuperar sus constantes vitales y la ha trasladado al Hospital Universitario de La Ribera, donde, posteriormente, se ha confirmado su fallecimiento.