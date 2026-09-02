El juicio con jurado por la muerte de Esther López empezará el 2 de febrero y se prolongará 18 días

Ya hay fecha para el juicio oral por la muerte de Esther López en Traspinedo (Valladolid), que desapareció en la madrugada del 13 de enero de 2022 y cuyo cadáver se encontró 23 días después en una cuneta. Será el 2 de febrero cuando el acusado Óscar S.M. se sentará en el banquillo, en la primera de las 18 sesiones que tendrá el proceso.

La magistrada que preside el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Valladolid ha dictado el auto por el que se fijan los hechos que serán sometidos al veredicto del jurado popular. Argumenta la jueza que la complejidad de la causa y el elevado volumen de pruebas admitidas prolongará el proceso.

La Fiscalía sostiene que Óscar S.M. es el presunto autor de un asesinato con alevosía y solicita una pena de 18 años de cárcel. La acusación particular lo señala como presunto autor de los delitos de asesinato, detención ilegal, daño moral y omisión del deber de socorro. La defensa, por su parte, insiste en que el acusado no ha cometido ningún delito por los hechos que se le atribuyen.

Segundo intento de juzgar al acusado La jueza ya ha recopilado las pruebas que se presentarán en el juicio y ha incluido, tras las excepciones que ha considerado oportunas, declaraciones de testigos, informes de expertos, testificales-periciales y diversa documentación. El auto admite recurso en el plazo de tres días, excepto con la admisión de pruebas que es ya firme. Esta sería la segunda vez que la justicia pide a Óscar S.M. que se siente en el banquillo por la muerte de Esther López. A finales de 2025, se abrió juicio oral contra el acusado, pero se ordenó la devolución del caso al juzgado de instrucción tras el hallazgo en una vivienda de un "habitáculo" que había pasado inadvertido a la Guardia Civil en el primer registro. Esta novedad la comunicó el actual propietario de la casa a las autoridades, que la había comprado unos meses antes a la familia de Óscar S.M.