La Vuelta 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 11, Cartagena - Lorca

Sigue en directo, en abierto y gratis por los canales de TVE y la plataforma de streaming RTVE Play la Vuelta Ciclista a España 2026. Este miércoles se disputa la undécima etapa con inicio en Cartagena y final en la estación de Lorca, una etapa de 151,3 kilómetros.

Enric Mas (Movistar) defiende el maillot rojo de líder de la clasificación general, con el esloveno Primoz Roglic (Red Bulll), segundo, y el asutriaco Felix Gall (Decathlon), tercero, a poco más de un minuto del español.

Salida desde Cartagena La 11ª etapa de La Vuelta 2026, programada para el miércoles 2 de septiembre, conectará las localidades murcianas de Cartagena y Lorca a lo largo de un trazado de 151,3km. Catalogada como una etapa llana, el recorrido por la región de Murcia ofrecerá una oportunidad idónea para las escuadras con hombres rápidos, aunque presenta una dificultad táctica clave en su tramo final. El paso por el Alto de Aledo, de 9,5km de distancia y 401 metros de desnivel, obligará a los velocistas a mantener un ritmo elevado para evitar fugas en el pelotón antes de enfilar la llegada a Lorca, ciudad que vuelve a acoger un final de etapa de la ronda española por primera vez desde 2017.

Un punto clave: el puerto de Morrón de Totana El trazado dará comienzo a orillas del Mediterráneo en el histórico puerto de Cartagena, desde donde la caravana ciclista se adentrará hacia el interior de la región de Murcia cruzando las llanuras del Campo de Cartagena y el Valle del Guadalentín. Tras una primera mitad de jornada predominantemente llana, idónea para el control de la carrera, el perfil cambiará de ritmo al aproximarse a las estribaciones de Sierra Espuña. Allí, el pelotón afrontará las rampas del Morrón de Totana, un puerto de tercera categoría, situadas en el último tercio de la etapa que romperá la monotonía de la jornada y obligará a trabajar a los ciclistas para superar la criba antes del veloz descenso por el Alto de Aledo hacia las avenidas de Lorca.