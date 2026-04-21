El juzgado recibe el informe preliminar del registro en el chalé de Traspinedo y espera los resultados

La investigación sobre la muerte de Esther López, la vecina de Traspinedo hallada sin vida en febrero de 2022, encara una semana decisiva. El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha confirmado que el informe preliminar elaborado por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) de la Guardia Civil tras el registro del sótano ya ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid.

Según ha adelantado la Agencia EFE, el documento incluye una amplia documentación gráfica con fotografías e imágenes de las muestras recogidas durante la inspección. No obstante, el contenido definitivo de estas pruebas —que determinará si existen o no restos de la joven en el habitáculo— no se conocerá hasta este martes, cuando el laboratorio correspondiente finalice sus análisis.

Quince horas de registro en un habitáculo oculto La inspección ocular se llevó a cabo los pasados jueves y viernes, sumando un total de quince horas de trabajo intensivo por parte de los investigadores. En el operativo participó una veintena de agentes, incluyendo especialistas de la UCO, la Policía Judicial y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), debido a que el sótano presentaba un nivel de agua de unos 30 centímetros. Este espacio, que no figuraba en los planos de la vivienda, fue localizado por el nuevo propietario del chalé —quien adquirió la casa hace cinco meses— mientras realizaba unas obras para atajar unas humedades. Bajo unas literas y tras retirar una baldosa y espuma de poliuretano, halló una trampilla que daba acceso a la estancia. Claves del registro en el sótano del chalé de Traspinedo: ¿qué buscan y qué relación tiene con la muerte de Esther López? María Menéndez

En busca de ADN, fibras y sedimentos El objetivo principal de la magistrada al autorizar este registro es determinar si Esther López estuvo en ese habitáculo en algún momento entre su desaparición y el hallazgo de su cuerpo en una cuneta. Los agentes han centrado su búsqueda en cabellos, microfibras y restos biológicos. Además, se busca contrastar si la arena y las piedras adheridas al cuerpo de la víctima coinciden con las del sótano. La autopsia de la joven ya reveló en su día que el cadáver había estado sometido a una humedad elevada, detectándose un hongo en la tela de su pantalón que requiere al menos 24 horas de exposición a bajas temperaturas y materia orgánica para desarrollarse.