Caso Esther López: la Guardia Civil no halla restos biológicos entre las muestras del sótano investigado

La Guardia Civil no ha hallado restos biológicos en el sótano del chalé de Óscar S.M., único investigado por la muerte de Esther López, cuyo cuerpo apareció en Traspinedo (Valladolid) en 2022.

Fue el martes pasado cuando la Guardia Civil remitió al Juzgado el informe preliminar sobre ese registro, con fotografías sobre los trabajos realizados en este espacio, descubierto días atrás por el nuevo propietario de la vivienda.

El registro llevado a cabo en el chalé que fue segunda residencia de los padres del investigado concluyó el pasado 17 de abril después de quince horas de inspección desarrolladas durante dos jornadas. Tras esta inspección, no se ha encontrado material genético compatible con la víctima, según ha confirmado RNE.

Ahora el caso volverá a la Audiencia Provincial de Valladolid para que fije fecha de juicio oral.