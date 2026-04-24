Caso Esther López: la Guardia Civil no halla restos biológicos entre las muestras del sótano investigado
- El registro se ha llevado a cabo en el chalé de los padres del único investigado en el caso, Óscar S.M.
La Guardia Civil no ha hallado restos biológicos en el sótano del chalé de Óscar S.M., único investigado por la muerte de Esther López, cuyo cuerpo apareció en Traspinedo (Valladolid) en 2022.
Fue el martes pasado cuando la Guardia Civil remitió al Juzgado el informe preliminar sobre ese registro, con fotografías sobre los trabajos realizados en este espacio, descubierto días atrás por el nuevo propietario de la vivienda.
El registro llevado a cabo en el chalé que fue segunda residencia de los padres del investigado concluyó el pasado 17 de abril después de quince horas de inspección desarrolladas durante dos jornadas. Tras esta inspección, no se ha encontrado material genético compatible con la víctima, según ha confirmado RNE.
Ahora el caso volverá a la Audiencia Provincial de Valladolid para que fije fecha de juicio oral.
Giro del caso al encontrarse un sótano oculto
El caso dio un giro cuando el pasado 12 de abril el nuevo propietario de esta vivienda encontró un sótano oculto, que ha analizado la Guardia Civil en busca de nuevas pruebas.
El Tribunal de Instancia de Valladolid, que investiga la muerte de la joven en Traspinedo, ha autorizado este registro, a petición de la Guardia Civil, con el fin de recoger muestras para analizar si algún resto es compatible con las muestras biológicas de Esther López y determinar, en definitiva, si ella estuvo en algún momento en ese habitáculo entre su desaparición y su hallazgo en una cuneta de Traspinedo semanas después.