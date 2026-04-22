Caso Esther López: el acusado insiste con una foto en que el acceso al sótano era visible en la inspección de 2022

La defensa de Óscar S.M., único investigado en la causa por la muerte de Esther López, insiste en que el acceso al sótano hallado en el chalé era visible durante el registro realizado en 2022. Para respaldar su versión, el acusado ha aportado una fotografía en la que, según sus abogados, se aprecia tanto el punto de inspección de la primera investigación como el borde de la trampilla que daba acceso a la bodega.

El acusado sostiene que el sótano del chalé pudo ser localizado durante la inspección realizada hace cuatro años. Una de las abogadas de Óscar Sanz acusa a la Guardia Civil de conocer el denominado “zulo” y desmiente cualquier intento de entorpecer la investigación.

La defensa también reprocha al equipo encargado de la inspección ocular no haber atendido a determinados indicios que, según la defensa, podrían haber resultado relevantes para el avance de las diligencias.

La defensa dice que la zona fotografiada permitía ver la entrada al sótano En la foto aportada por la defensa, aparecen dos círculos, que han añadido ahora. El círculo azul muestra el lugar donde se tomó una foto en la primera investigación. El círculo rojo muestra el borde de la trampilla que da acceso a la bodega. Su argumento es que es imposible que examinaran la zona del círculo azul, sin ver la trampilla marcada en el círculo rojo. La defensa de Óscar S.M. sostiene que la dependencia es una antigua bodega que el padre del acusado decidió tapiar hace dos décadas precisamente por las inundaciones recurrentes que sufría. Aseguran que el acusado está "tranquilo" y que no tiene "nada que ocultar". Por su parte, la familia de Esther López ha calificado la actitud del investigado como "obstruccionista" y "mentirosa", lamentando que haya tenido cuatro años para poder eliminar pruebas antes de que se descubriera este nuevo habitáculo.