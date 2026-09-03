La Vuelta 2026: perfil, recorrido, hora, dónde ver y claves de la etapa 13 entre Almuñécar y Loja

La Vuelta a España 2026 continúa este viernes con la 13ª etapa de media montaña entre Almuñécar y Loja, en la provincia de Granada, una jornada ideal para los aventureros.

Con todo, los hombres fuertes también tendrán que estar alerta porque en el recorrido se pueden preparar emboscadas. Ahora, después de otra gran prestación en la subida a Calar Alto, Enric Mas (Movistar) afrontará esta prueba con 1:45 de ventaja sobre Primoz Roglic (Red Bull), su más inmediato seguidor en la clasificación general.

Etapa 13 de La Vuelta 2026: perfil y recorrido La decimotercera etapa de La Vuelta 26 se disputará este viernes 4 de septiembre sobre un trazado de media montaña de 193 kilómetros entre Almuñécar y Loja. lavuelta.es La carrera partirá a nivel del mar desde la localidad costera de Almuñécar para adentrarse rápidamente hacia el interior granadino. Se trata de una etapa quebrada y terreno rompepiernas, marcada por el encadenamiento de ascensos sin apenas tramos llanos de transición. El trazado acumula tres puertos puntuables distribuidos a lo largo del recorrido que irán desgastando las fuerzas del pelotón. El más duro, el Alto de la Venta de la Cebada, catalogado de primera categoría, se empezará a subir en el km 17 de la etapa. Son 14,1 km de ascenso al 5,1% de desnivel medio y rampas máximas del 12%, según el libro de ruta. Posteriormente los corredores se encontrarán con el Alto del Legionario a mitad de etapa y el Puerto de Granada en el tramo final, ambos de 2ª categoría. El director deportivo de La Vuelta, Fernando Escartín, comenta lo siguiente: "Una etapa sinuosa que acumula dureza en su primera parte. Será difícil de controlar y debería ser un día para hombres fuertes o velocistas que pasen bien las ascensiones de la jornada".