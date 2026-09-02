El Gobierno confirma que habrá subida del SMI en 2027 y tendrá en cuenta la inflación

El Gobierno ha confirmado hoy que habrá una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027 y que se tendrá en cuenta el encarecimiento del coste de vida. Ha descartado revisarlo en 2026 como han pedido los sindicatos por el repunte de la inflación, que ya está en el 4,3 %, según el dato provisional de agosto. La normativa contempla que se pueda hacer una revalorización semestral cuando la evolución de los precios se desvía de las previsiones y conlleva la pérdida de poder adquisitivo.

No se activará esa cláusula excepcional, pero que sí se tendrá en cuenta para la negociación que se iniciará en breve de cara al año que viene. Lo ha dicho en Santander el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Ha anunciado que, a finales de año, se analizará el informe de los técnicos que tendrá en cuenta "cómo ha crecido la economía, cómo han crecido los precios" y la evolución de la inflación. Ha destacado que el objetivo del Ejecutivo es evitar "una pérdida" para los 2,5 millones de perceptores del SMI o "un desacople con respecto al resto de trabajadores".

En la misma línea se ha pronunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Ha dicho que en el último trimestre "tienen que empezar" a abordar la negociación y "habrá que tener en cuenta qué es lo que ha sucedido con la inflación". Ha explicado que los salarios derivados de la negociación colectiva están "en torno al 3%" y ha apuntado que "también están sufriendo una cierta pérdida de poder adquisitivo" por lo que "el Gobierno tiene que poner medidas encima de la mesa para evitar ese empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras".