El Gobierno confirma que habrá subida del SMI en 2027 y tendrá en cuenta la inflación
- Economía y Trabajo, a favor de reflejar en el Salario Mínimo Interprofesional la subida de precios por la guerra de Irán
- En 2026, el SMI subió un 3,1% y se situó en 17.094 euros brutos anuales en 14 pagas de 1.221 euros
El Gobierno ha confirmado hoy que habrá una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027 y que se tendrá en cuenta el encarecimiento del coste de vida. Ha descartado revisarlo en 2026 como han pedido los sindicatos por el repunte de la inflación, que ya está en el 4,3 %, según el dato provisional de agosto. La normativa contempla que se pueda hacer una revalorización semestral cuando la evolución de los precios se desvía de las previsiones y conlleva la pérdida de poder adquisitivo.
No se activará esa cláusula excepcional, pero que sí se tendrá en cuenta para la negociación que se iniciará en breve de cara al año que viene. Lo ha dicho en Santander el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Ha anunciado que, a finales de año, se analizará el informe de los técnicos que tendrá en cuenta "cómo ha crecido la economía, cómo han crecido los precios" y la evolución de la inflación. Ha destacado que el objetivo del Ejecutivo es evitar "una pérdida" para los 2,5 millones de perceptores del SMI o "un desacople con respecto al resto de trabajadores".
En la misma línea se ha pronunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Ha dicho que en el último trimestre "tienen que empezar" a abordar la negociación y "habrá que tener en cuenta qué es lo que ha sucedido con la inflación". Ha explicado que los salarios derivados de la negociación colectiva están "en torno al 3%" y ha apuntado que "también están sufriendo una cierta pérdida de poder adquisitivo" por lo que "el Gobierno tiene que poner medidas encima de la mesa para evitar ese empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras".
Se seguirá el proceso de años anteriores con el SMI
Se seguirá el mismo proceso que en los últimos años. Esto pasa por pedir un dictamen del comité de expertos y llevarlo a la mesa de diálogo con los agentes sociales. No obstante, esa subida es una prerrogativa del Gobierno a través de real decreto ley, no necesita el visto bueno de patronal y sindicatos. Pérez Rey ha puntualizado que el decreto "además de regular la absorción y compensación, también transpone la directiva europea sobre salarios mínimos adecuados".
En 2026, el SMI se sitúa en 17.094 euros brutos anuales distribuidos en 14 pagas de 1.221 euros al mes exentos de tributación y registra un aumento en su cuantía del 3,1% respecto al año anterior.