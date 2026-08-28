La inflación se dispara al 4,3% en agosto por el precio de los combustibles, el nivel más alto en más de tres años

La inflación ha seguido escalando en agosto y se ha situado en el 4,3%, siete décimas más que en el mes anterior, según el cálculo del Índice de Precios de Consumo (IPC) adelantado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El persistente encarecimiento de los combustibles por el conflicto en Oriente Medio empuja el ritmo hasta niveles no vistos desde febrero de 2023, en medio de la anterior crisis energética por la guerra en Ucrania.

Al excluir la energía y los alimentos no elaborados, cuyos precios son más volátiles, la tasa de inflación subyacente no ha sufrido ese incremento y se ha moderado al 2,9% interanual, una décima menos que en julio.

La variación anual del IPC escaló en julio hasta el 3,6% después de anotar tres meses consecutivos el 3,2% (abril, mayo, junio). La inflación se ha sostenido en esas cotas desde el inicio de la guerra en Irán por parte de Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero de 2026.

A raíz de los ataques y de que la República Islámica cerrara el estrecho de Ormuz, por donde circulaba una quinta parte del consumo mundial de petróleo, comenzaron a subir los precios de los combustibles y la tasa general de inflación española anotó un 3,4% en marzo. Así, solo los dos primeros meses de este año, el ritmo de encarecimiento en España se ha mantenido cerca del 2%, objetivo del Banco Central Europeo (BCE).