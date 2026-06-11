El BCE sube los tipos de interés, hasta el 2,25%, por primera vez en casi tres años por la guerra en Irán

El conflicto de Oriente Medio sigue cambiando el rumbo de la economía. El Banco Central Europeo (BCE) ha subido los tipos de interés este jueves por primera vez desde septiembre de 2023, hasta el 2,25%. Supone un aumento de 0,25 puntos porcentuales, tal y como estimaban los pronósticos del mercado.

Además de subir la tasa de facilidad de depósito al 2,25%, el Consejo de Gobierno del BCE ha acordado incrementar los tipos de las operaciones principales de financiación al 2,4% y de la facilidad marginal de crédito, al 2,65%, un movimiento que se explica por los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio. Desde que Estados Unidos e Israel atacaran Irán y que la República Islámica cerrara el estrecho de Ormuz en represalia, la energía se ha encarecido por la merma de las exportaciones de petróleo y la incertidumbre ha vuelto a marcar el ánimo de los mercados.

Al alza la inflación, a la baja el crecimiento económico De hecho, otro cambio esperable: la institución que preside Christine Lagarde prevé que el crecimiento económico de la eurozona se ralentice, hasta un ritmo del 0,8% del producto interior bruto (PIB) en 2026 y del 1,2% en 2027, mientras la inflación se acelera al 3% este año y al 2,3% el siguiente. "Las perspectivas siguen siendo inciertas, con riesgos al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento económico. Las plenas implicaciones de la guerra para la inflación y el crecimiento a medio plazo dependerán de la intensidad y la duración de la perturbación de los precios energéticos, así como de la magnitud de sus efectos indirectos y de segunda vuelta", apunta el comunicado de la institución. El regulador de la política monetaria espera que el mayor encarecimiento de la energía se transmita "en cierta medida" a los precios de los alimentos, los bienes y los servicios. La inflación subyacente, excluidos la energía y los alimentos sin elaborar, se situaría en un promedio del 2,5 % en 2026 y 2027. En cuanto a las perspectivas del PIB, el Consejo de Gobierno prevé ahora un mayor impacto de la guerra en los mercados de materias primas, las rentas reales y la confianza.