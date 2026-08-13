Los precios no dan tregua en julio y suben más de lo previsto: el IPC se eleva hasta el 3,6%

El verano no da tregua a las subidas de precios. La tasa de variación mensual del IPC se ha situado en el 3,6% en el mes de julio según los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. De este modo, el INE revisa una décima el alza de los precios respecto a la previsión que publicó a principios de mes.

En tasa intermensual, el IPC se eleva en julio cuatro décimas más respecto a junio debido principalmente al mayor encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos y de la electricidad.

Sin embargo, el INE ha mantenido sin cambios, respecto a los datos adelantados hace dos semanas, la inflación subyacente -que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados por ser los componentes más volátiles- y la sitúa en el 3 %, una décima más que en el mes de junio.

Respecto a los alimentos, sus precios aumentaron un 1,6 % en julio, tres décimas por debajo de la tasa de junio y un mínimo no visto desde 2021, aunque destaca el encarecimiento de productos como los huevos (13,4 %) y la carne de vacuno (9,9 %).

La tasa de variación anual del IPC del mes de julio se situó en el 3,6%, cuatro décimas por encima de la registrada en junio según el dato definitivo publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.

Por su parte, la tasa anual de la inflación subyacente aumentó una décima, hasta el 3,0%. La variación mensual del índice general fue del 0,3%.

Noticia pendiente de elaboración.