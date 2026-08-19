La inflación española es la cuarta más elevada de la zona euro, donde la media sube al 2,9% en julio

La inflación española es la cuarta más elevada de la zona euro, donde la tasa media ha subido una décima en julio, hasta el 2,9%, por el encarecimiento de la energía, según los últimos datos de Eurostat publicados este miércoles.

España, con una tasa del 3,9%, se coloca por detrás de Lituania (5,4%), Chipre (4,4%) y Bulgaria (4,4%) y también de Rumanía, si se tiene en cuenta a toda la Unión Europea. Y es que este último es el país donde los precios se están incrementando a un mayor ritmo, del 8,2%.

El dato rumano triplica la media de los Veintisiete, en el 3%, que también ha sumado una décima de junio a julio. Por su parte, la tasa española sobresale un punto respecto a la media de la zona euro y nueve décimas de la de la Unión Europea.

La inflación más baja registrada en la UE corresponde a Suecia (0,3 %), República Checa (1,3 %), Dinamarca y Hungría (1,6 %).