La inflación española es la cuarta más elevada de la zona euro, donde la media sube al 2,9% en julio
- España, con el 3,9%, supera a las principales economías europeas: Italia (2,9%), Alemania (2,8%) y Francia (2,4%)
- La energía y los servicios empujan al alza los precios de los Veintisiete, en medio de la crisis en Oriente Medio
La inflación española es la cuarta más elevada de la zona euro, donde la tasa media ha subido una décima en julio, hasta el 2,9%, por el encarecimiento de la energía, según los últimos datos de Eurostat publicados este miércoles.
España, con una tasa del 3,9%, se coloca por detrás de Lituania (5,4%), Chipre (4,4%) y Bulgaria (4,4%) y también de Rumanía, si se tiene en cuenta a toda la Unión Europea. Y es que este último es el país donde los precios se están incrementando a un mayor ritmo, del 8,2%.
El dato rumano triplica la media de los Veintisiete, en el 3%, que también ha sumado una décima de junio a julio. Por su parte, la tasa española sobresale un punto respecto a la media de la zona euro y nueve décimas de la de la Unión Europea.
La inflación más baja registrada en la UE corresponde a Suecia (0,3 %), República Checa (1,3 %), Dinamarca y Hungría (1,6 %).
La energía sube el 10%
La inflación en la zona euro ha sumado nueve décimas respecto al mismo mes de 2025, mientras que en la Unión Europea se ha incrementado en seis décimas en el mismo periodo. Como avanzábamos, el encarecimiento de la energía por la crisis en Oriente Medio está detrás del avance generalizado.
En concreto, la tasa de inflación de la energía anota un 10,3%, una cifra superior a la de junio, pero ligeramente por debajo del máximo que se alcanzó en abril y mayo, después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una guerra contra Irán y este cerrara el estrecho de Ormuz, el 28 de febrero.
No obstante, en julio de 2026, los servicios han contribuido especialmente al alza de la inflación general de la zona euro. Su tasa se sitúa en el 3,3%.