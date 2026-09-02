Express no ha publicado que Reino Unido vaya a trasladar a miles de migrantes de Ceuta a Londres, es una suplantación

Mensajes en redes sociales comparten una fotografía y un enlace de una página web que imita la imagen de Daily Express para difundir falsamente que el primer ministro británico, Andy Burnham, planea acoger en Londres a miles de migrantes procedentes de Ceuta. Es falso. Es una suplantación del medio británico. El Daily Express y la periodista a quien han atribuido la falsa publicación han desmentido el texto. Además, el Ministerio del Interior británico asegura que esas afirmaciones son falsas.

"La apuesta migratoria de Burnham: miles de personas varadas en Ceuta serán trasladadas al Reino Unido", leemos en la página web que suplanta al medio británico Daily Express. Añade que "El primer ministro propone trasladar por aire a miles de migrantes varados desde el enclave español hasta Gran Bretaña y alojarlos en hoteles de Londres". "Hasta 4.000 personas", especifica y explica que "se espera que las primeras lleguen la primera semana de septiembre".

El enlace a la publicación falsa, del 19 de agosto, ya no está operativo, pero varios perfiles en redes difunden la captura de pantalla como verdadera con distintos mensajes en inglés: "Esto es increíble, parece mentira. Si Andy Burnham hace esto, está acabado", leemos en una de las publicaciones más compartidas en Facebook desde el 20 de agosto. "¡Sin duda, esto debería ser la gota que colme el vaso! ¿Cuándo vamos a alzar la voz como nación y decir «¡basta ya!»?", dicen el mismo día en X. "Burnham es un loco", afirman en Instagram. "Asaltos sexuales en Ceuta ocurren cada día (...) y Burnham quiere traerse a 4.000 al Reino Unido", dice otro mensaje del 1 de septiembre en X.