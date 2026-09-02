Express no ha publicado que Reino Unido vaya a trasladar a miles de migrantes de Ceuta a Londres, es una suplantación
- Deshumanización, bulos y legitimación de la violencia: así se ha extendido el odio en redes con la crisis en Ceuta
- Envíanos consultas al 659 800 555 o a verificartve@rtve.es
Mensajes en redes sociales comparten una fotografía y un enlace de una página web que imita la imagen de Daily Express para difundir falsamente que el primer ministro británico, Andy Burnham, planea acoger en Londres a miles de migrantes procedentes de Ceuta. Es falso. Es una suplantación del medio británico. El Daily Express y la periodista a quien han atribuido la falsa publicación han desmentido el texto. Además, el Ministerio del Interior británico asegura que esas afirmaciones son falsas.
"La apuesta migratoria de Burnham: miles de personas varadas en Ceuta serán trasladadas al Reino Unido", leemos en la página web que suplanta al medio británico Daily Express. Añade que "El primer ministro propone trasladar por aire a miles de migrantes varados desde el enclave español hasta Gran Bretaña y alojarlos en hoteles de Londres". "Hasta 4.000 personas", especifica y explica que "se espera que las primeras lleguen la primera semana de septiembre".
El enlace a la publicación falsa, del 19 de agosto, ya no está operativo, pero varios perfiles en redes difunden la captura de pantalla como verdadera con distintos mensajes en inglés: "Esto es increíble, parece mentira. Si Andy Burnham hace esto, está acabado", leemos en una de las publicaciones más compartidas en Facebook desde el 20 de agosto. "¡Sin duda, esto debería ser la gota que colme el vaso! ¿Cuándo vamos a alzar la voz como nación y decir «¡basta ya!»?", dicen el mismo día en X. "Burnham es un loco", afirman en Instagram. "Asaltos sexuales en Ceuta ocurren cada día (...) y Burnham quiere traerse a 4.000 al Reino Unido", dice otro mensaje del 1 de septiembre en X.
Daily Express y la periodista a quien le atribuyen el texto desmienten el mensaje
Reino Unido no ha propuesto trasladar a Londres a miles de migrantes desde Ceuta. El medio británico confirma en sus redes sociales que se trata de una suplantación: "Actualmente circula una historia fraudulenta en un sitio web clonado diseñada para parecer un artículo legítimo de Express. Este contenido NO fue escrito ni publicado por nosotros. Estamos tomando medidas inmediatas para lograr la eliminación del sitio clonado", afirman en un mensaje en X del 20 de agosto.
La periodista a quien le han atribuido el texto, Catherine Mackinlay, también ha publicado en su perfil de X que se trata de una suplantación. "Si has llegado aquí por un titular que arranca con 'La apuesta migratoria de Burnham', este no es mi artículo. Se trata de una web falsa que imita al Express —sin anuncios ni elementos similares— y que incluye enlaces al sitio auténtico en algunos puntos. ¡Gracias a todos los que se dieron cuenta del engaño y lo denunciaron!".
Hemos analizado la web donde se publica esta supuesta información. La web suplantadora simulaba la estética y el diseño de Daily Express e incluye varias noticias que redirigen a la página oficial del medio. En cambio, si nos fijamos, la publicación se compartió en la URL "dailyexpress.uk.com", ya cerrada, en lugar de la oficial del periódico "express.co.uk".
El 31 de julio, el primer ministro británico, Andy Burnham, mostró su apoyo a España tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta. Sin embargo, a fecha de publicación de este artículo, no ha propuesto el traslado de migrantes desde Ceuta a Reino Unido.. El Ministerio del Interior británico ha asegurado a Reuters que esas afirmaciones son falsas: "Cualquier insinuación de que estamos trayendo migrantes de Ceuta al Reino Unido es completamente falsa".
La suplantación a Daily Express forma parte de las narrativas desinformativas sobre migración y que se han incrementado durante la crisis en Ceuta. En VerificaRTVE ya te hemos advertido sobre los bulos que, estos días, deshumanizan y difunden odio sobre los migrantes, hemos desmentido imágenes generadas con IA (1 y 2) y hemos desmontado este vídeo grabado en París en mayo como si fuera Ceuta en la actualidad.
Fuentes
- Daily Express
- Reuters
- AFP
- Lead Stories
- Perfiles en X de Daily Express y Catherine Mackinlay