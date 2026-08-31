Mercadona no ha denunciado en Ceuta "ninguna compra atípica" de componentes para fabricar explosivos

Mensajes en redes sociales difunden que Mercadona ha denunciado la compra en su centro comercial de Ceuta "de un gran volumen de sustancias base, para fabricar explosivos" por parte de personas migrantes acompañadas por miembros de la ONG No Name Kitchen. La empresa y la organización señalada lo niegan a VerificaRTVE y el Ministerio del Interior asegura que, a fecha de publicación de este artículo, no se investiga a ninguna ONG por facilitar elementos para explosivos a migrantes.

Un mensaje en X compartido 9.000 veces desde el 28 de agosto: "Alerta máxima en Ceuta: La policía investiga la compra masiva de precursores de explosivos realizada por inmigrantes ilegales". La publicación añade que "la cadena de supermercados Mercadona habría dado la alarma a la Policía Nacional este viernes tras detectar la adquisición inusual de botellas de aguafuerte (ácido clorhídrico) y rollos de papel de aluminio por parte de grupos de inmigrantes acompañados por miembros de la ONG No Name Kitchen, financiada por George Soros".