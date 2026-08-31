Mercadona no ha denunciado en Ceuta "ninguna compra atípica" de componentes para fabricar explosivos
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Mensajes en redes sociales difunden que Mercadona ha denunciado la compra en su centro comercial de Ceuta "de un gran volumen de sustancias base, para fabricar explosivos" por parte de personas migrantes acompañadas por miembros de la ONG No Name Kitchen. La empresa y la organización señalada lo niegan a VerificaRTVE y el Ministerio del Interior asegura que, a fecha de publicación de este artículo, no se investiga a ninguna ONG por facilitar elementos para explosivos a migrantes.
Un mensaje en X compartido 9.000 veces desde el 28 de agosto: "Alerta máxima en Ceuta: La policía investiga la compra masiva de precursores de explosivos realizada por inmigrantes ilegales". La publicación añade que "la cadena de supermercados Mercadona habría dado la alarma a la Policía Nacional este viernes tras detectar la adquisición inusual de botellas de aguafuerte (ácido clorhídrico) y rollos de papel de aluminio por parte de grupos de inmigrantes acompañados por miembros de la ONG No Name Kitchen, financiada por George Soros".
Mercadona niega la denuncia por "compra atípica"
La empresa de distribución Mercadona niega a VerificaRTVE haber dado aviso a la Policía Nacional. "No hemos denunciado ninguna compra atípica en Ceuta", ha respondido la firma por correo electrónico. Mercadona cuenta con dos supermercados en la ciudad autónoma, uno en el centro, en la avenida de España, y otro en Cabrerizas Bajas.
La organización no gubernamental señalada, No Name Kitchen, niega a VerificaRTVE la participación de miembros de su organización en esa compra que difunden en redes sociales. Ric Fernández, coordinador de la ONG, explica que compran papel de plata para su uso en las comidas que reparte la organización y para "forrar parte de la cocina", y que adquieren también "productos disolventes" para la limpieza, "no cantidades ingentes para explosivos".
Por otro lado, desde el Ministerio del Interior se niega a RTVE que Guardia Civil o Policía Nacional estén investigando a "ninguna ONG" por facilitar a personas migrantes elementos para elaborar explosivos.
Dos voluntarios de esta organización fueron detenidos el 23 de agosto en Ceuta. El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó en rueda de prensa que se debió a que "supuestamente estaban alentando a grupos violentos a que respondieran violentamente a los agentes de la autoridad y han desobedecido y se han resistido a las indicaciones de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones". Añadió que "será la autoridad judicial la que pueda determinar el alcance de esos hechos". La organización lo negó y aseguró en un comunicado que ambas personas fueron detenidas por grabar a policías golpeando a inmigrantes.
Fuentes:
- Mercadona
- No Name Kitchen
- Ministerio del Interior
- Policía Nacional (a la espera de respuesta)