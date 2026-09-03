La Vuelta 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 12 entre Vera y Calar Alto

Este jueves 2 de septiembre se disputa la duodécima etapa de la Vuelta a España 2026 entre Vera y Calar Alto, de 166, 6 kilómetros de recorrido con 5 puertos de montaña y la parte final con las subidas al Alto de Velefique y Calar Alto.

Enric Mas (Movistar) afronta su primera jornada complicada como líder de La Vuelta con un final en alto donde el esloveno Primoz Roglic (Red Bull) y el austriaco Felix Gall (Decathlon), segundo y tercero, respectivamente, a poco más de un minuto del español, podrían lanzar algún ataque.

La Vuelta 2026 pisa suelo andaluz con una etapa montañosa que toma la salida en la localidad almeriense de Vera, sede inédita de la ronda española, y tras 166,6 kilómetros de reocorrido finaliza en la provincia de Granada tras una exigente prueba con cinco cotas montañosas y el colofón final con dos puertos de primera categoría y la ascensión final al observatorio astronómico de Calar Alto, el más grande del continente europeo, a 2.100 metros sobre el nivel del mar.

La carrera regresa a esta mítica cima del sur peninsular nueve años después de su último final de etapa en una cima donde han inscrito su nombre corredores de la talla de Roberto Heras, Igor Antón y Miguel Ángel López.

La primera mitad, sin la dificultad de la parte final, tiene un perfil ascendente con hasta tres puertos de montaña, el Alto de Cabecico (3ª categoría) nada más tomarse la salida, el Alto de Cóbdar (3ª categoría) en el kilómetro 57, y el Collado García (2ª categoría) en el kilómetro 86 del recorrido.

Ya en la parte final, en el kilómetro 135 se asciente el Alto de Velefique (1ª categoría), de 13 kilómetros y un desnivel medio del 7,2% que servirá de aperitivio para el plato fuerte de la jornada, la ascensión al observatoria de Calar Alto, también de primera categoría.