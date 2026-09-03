Decenas de muertos en un cayuco hallado al sur de Canarias tras 26 días a la deriva

Un cayuco ha sido rescatado este jueves al sur de Canarias con cinco cadáveres y 44 supervivientes. En la embarcación, que salió hace 26 días desde Gambia, viajaban 128 personas, por lo que se sospecha que en todo este tiempo a la deriva han muerto más de 80 personas, entre ellas un bebé.

Según ha informado Salvamento Marítimo, uno de sus aviones localizó el miércoles a las 18.40 horas (hora canaria) una "embarcación precaria a la deriva" a 65 millas (104 kilómetros) al suroeste de Arguineguín, en Gran Canaria. El buque Guardamar Urania rescató antes de medianoche a las 44 personas, todos ellos varones de origen subsahariano.

Una vez finalizado el rescate y debido a la malas condiciones meteorológicas en la zona, con vientos de 20 nudos y olas de 2,5 metros, los equipos de rescate no pudieron recuperar los cinco cadáveres que se encontraban a bordo.