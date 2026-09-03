Decenas de muertos en un cayuco hallado al sur de Canarias tras 26 días a la deriva
- En el cayuco viajaban 128 personas y solo se han hallado 44 supervivientes
- La embarcación zarpó de Gambia el 7 de agosto y ha estado todo este tiempo a la deriva
Un cayuco ha sido rescatado este jueves al sur de Canarias con cinco cadáveres y 44 supervivientes. En la embarcación, que salió hace 26 días desde Gambia, viajaban 128 personas, por lo que se sospecha que en todo este tiempo a la deriva han muerto más de 80 personas, entre ellas un bebé.
Según ha informado Salvamento Marítimo, uno de sus aviones localizó el miércoles a las 18.40 horas (hora canaria) una "embarcación precaria a la deriva" a 65 millas (104 kilómetros) al suroeste de Arguineguín, en Gran Canaria. El buque Guardamar Urania rescató antes de medianoche a las 44 personas, todos ellos varones de origen subsahariano.
Una vez finalizado el rescate y debido a la malas condiciones meteorológicas en la zona, con vientos de 20 nudos y olas de 2,5 metros, los equipos de rescate no pudieron recuperar los cinco cadáveres que se encontraban a bordo.
Tres rescatados en helicóptero en estado muy grave
La Guardia Civil rescató en alta mar en helicóptero a tres personas en estado muy grave, dos de ellas ingresadas en el Hospital Doctor Negrín y una en el Hospital Insular, ambos en Gran Canaria. El resto, 41 personas, fueron llevadas al muelle de Arguineguín, donde llegaron bien entrada la madrugada, y de ellas otras tres fueron trasladados en ambulancia a los mismos hospitales, según ha informado Cruz Roja. En total hay seis hospitalizados.
La Guardia Civil ha confirmado a RTVE Noticias que el cayuco zarpó de Gambia con más de 100 personas a bordo. Entre ellas había cuatro mujeres y una bebé. Este dato concuerda con el testimonio de los supervivientes, que han contado a Cruz Roja durante su asistencia en el muelle de Arguineguín que habían salido hacia Canarias "con más de cien personas", muchas de las cuales murieron durante la travesía.