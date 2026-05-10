Salvamento Marítimo rescata un cayuco con más de un centenar de inmigrantes en las costas de Tenerife

Salvamento Marítimo ha auxiliado este domingo a un cayuco con más de 100 inmigrantes a bordo tras haber sido avistado cuando navegaba a unos 3,7 kilómetros de la playa de Las Galletas, en el municipio tinerfeño de Arona.

Según ha informado la entidad encargada de la seguridad marítima, la operación ha comenzado sobre las 10.25 horas, cuando el buque 'Bentayga' ha informado del avistamiento de la embarcación irregular, y ha añadido que se mantendría en la zona hasta la llegada de una unidad oficial.

El cayuco iba "abarrotado", según lo ha definido Salvamento Marítimo, con más de 100 personas a bordo.

El Centro de Salvamento Marítimo en Tenerife ha movilizado a las embarcaciones salvamares 'Alpheratz' y 'Menkalinan', y preventivamente al buque 'Heroínas de Salvora', según ha informado el organismo en su cuenta de X.

Poco después de las 11 de la mañana, la salvamar Alpheratz ha localizado el cayuco parado. Y ha intentado arrancarlo para escoltarlo. Tras conseguirlo, lo ha escoltado hasta el punto de encuentro fijado con la salvamar Menkalinan. Posteriormente, esta embarcación ha seguido escoltando al cayuco hasta el puerto de Los Cristianos, en el sur de Tenerife, para su desembarque.

Según añade la agencia Europa Press, el recuento oficial de personas que iban a bordo del barco se realizará en tierra.