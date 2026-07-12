Salvamento Marítimo rescata un cayuco con 134 migrantes a bordo en aguas próximas a Gran Canaria
- Hay 125 hombres y nueve mujeres, y 50 de ellos han declarado ser menores de edad
- Se ha trasladado a tres de los migrantes a un centro hospitalario por patologías leves
Salvamento Marítimo ha rescatado la madrugada de este domingo a 134 migrantes que iban a bordo de un cayuco en aguas próximas a Gran Canaria, han informado a Efe un portavoz de la sociedad estatal y fuentes del 112 de Canarias.
Según el recuento definitivo tras la primera atención sanitaria que le realizó el dispositivo de emergencias desplegado en el muelle de Arguineguín, donde finalizó el desembarco sobre las 3:15 hora local, hay 125 hombres y nueve mujeres, y 50 de ellos han declarado ser menores de edad.
Además, las fuentes consultadas han apuntado que se ha trasladado a tres personas a un centro hospitalario por patologías leves.
Pocos después de la medianoche, la Guardia Civil contactó con Salvamento Marítimo después de haber recibido un eco en el radar SIVE con posible patera o cayuco navegando a unas 10 millas náuticas (unos 18,5 kilómetros) al sur de Gran Canaria, por lo que se movilizan recursos de la sociedad estatal para intentar dar con el paradero de dicha embarcación.
Los controladores marítimos también dieron aviso a embarcaciones cercanas a la posición detectada por el radar SIVE sin obtener confirmación de ninguna de ellas.
Fue finalmente un helicóptero de la sociedad estatal, el Helimer 205, el que, de regreso a base de otro vuelo, avistó la embarcación y facilitó la posición exacta de la misma para que, poco después, fuera la Guardamar Urania la que rescatara a las 134 personas que iban a bordo.
Hallan dos muertos tras el desembarco de una patera en Carboneras
Por otra parte, dos personas, aparentemente de origen norteafricano, han sido halladas muertas este domingo en la playa del Corral, en el municipio almeriense de Carboneras, tras el desembarco de una patera.
Según han indicado a Efe fuentes del caso, a la espera de las autopsias, los indicios apuntan a que los fallecimientos se habrían producido de forma violenta, descartándose de manera preliminar que las lesiones obedezcan a un choque accidental contra las rocas durante la navegación.
El Teléfono 112 de Andalucía comenzó a recibir los primeros avisos a las 5:15 horas. Diferentes testigos alertaron de la llegada a tierra de una embarcación junto a la fábrica de cemento de la localidad, apuntando que entre 50 y 60 personas se estaban dispersando por la zona.
Según han precisado fuentes del caso, la embarcación, tras tocar tierra y dejar a los ocupantes, dio la vuelta y regresó de nuevo mar adentro. Tan solo una decena de personas han podido ser interceptadas por la Guardia Civil.
Tras recibir la alerta, el centro coordinador del 112 movilizó de inmediato a efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja y al Centro de Emergencias Sanitarias 061. Fueron los propios operativos sanitarios y policiales desplazados al lugar quienes confirmaron que los dos cadáveres se encontraban en el agua.
La Guardia Civil, que ha confirmado a Efe la llegada de la embarcación a la costa de Carboneras, mantiene abierta la correspondiente investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y la causa exacta de las muertes.