Una muerta, un bebé crítico y 14 hospitalizados en un cayuco con 165 migrantes rescatado en El Hierro

Una mujer ha muerto y 15 personas han sido hospitalizadas, entre ellas un bebé en estado crítico, tras el rescate este miércoles de un cayuco con 165 inmigrantes a bordo en aguas próximas a El Hierro, según han informado los equipos de emergencia.

Los ocupantes de la embarcación han llegado en tan mal estado al muelle de La Restinga que los servicios de emergencia de la isla dieron inicialmente por fallecido a una segunda persona, un hombre que realmente figura entre los hospitalizados, han precisado a la agencia EFE fuentes sanitarias en la isla.

Cayuco rescatado en aguas de El Hierro SALVAMENTO MARÍTIMO SALVAMENTO MARÍTIMO

Entre los evacuados figura un bebé de unos seis meses, que ha sido trasladado en helicóptero a un hospital de Tenerife en estado crítico. Catorce personas más han ingresado en el hospital de El Hierro, varias de ellas en estado grave.

La embarcación fue localizada después de que el pesquero Restinga I alertara de su presencia en la zona de Tacorón, en el Mar de las Calmas. Salvamento Marítimo movilizó a la Salvamar Diphda, que remolcó el cayuco hasta el puerto de La Restinga, donde arribó sobre las 17:00 horas.