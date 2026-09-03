'La bola negra', 'Los domingos' y 'El ser querido', preseleccionadas para representar a España en los Oscar

2026 no ha sido un año cualquiera para el cine español y como prueba el peso de las tres películas preseleccionadas por la Academia de Cine para representar a España en los Oscar 2027 en la categoría de mejor película internacional. Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa; La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi; y El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, son las tres películas más votadas para los académicos: las tres podrían haber sido indiscutibles otro año y ahora vuelven a competir en una segunda ronda de votación de los académicos cuyo resultado se hará público el próximo 16 de septiembre.

El anuncio, realizado en la sede madrileña de la Academia de Cine a cargo de la actriz Miriam Garlo, responde a las conjeturas prevías. La única duda era si Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, presente en el Festival de Cannes y el cineasta español de mayor éxito histórico en los Oscar, aparecería en la terna, pero finalmente no forma parte.

La bola negra Cada una de las tres preseleccionadas cuenta con sus fortalezas específicas para ser elegida, pero como primera favorita se dibuja La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, una fantasía histórica alrededor de la Guerra Civil y la figura de Federico García Lorca a partir de la obra teatral de Alberto Conejero (La piedra oscura), que vindica la memoria histórica y la libertad sexual. Como sucedío con Sirat el año pasado, La bola negra llega ya con el pedigrí de su premio a la mejor dirección en Cannes y con el impulso de ser ya una favorita para ser nominada a muchas categorías -no solo el Oscar a mejor película internacional- en los Oscar el año que viene debido a ser la gran apuesta de Netflix para los premios.

El ser querido El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, estrenada la semana pasada en España, es un soterrado duelo paternofilial con dos interpretaciones mayúsculas de Javier Bardem y Victoria Luengo, en el contexto del rodaje de una película en el desierto canario. Presente también en el Festival de Cannes, su mayor aval en la carrera de los Oscar es la presencia de Bardem, estrella mundial ya nominada -y ganadora- del Oscar. 06.06 min Días De Cine: El ser querido El largo reencuentro entre un padre ausente (un aclamado director de cine) y una hija (actriz sin éxito) tras décadas sin verse, le sirve a Sorogoyen para bosquejar un gran vacío contado desde los silencios. La idea que sobrevuela es que la madeja de versiones del pasado quizá sea tan irresoluble que la reparación no puede venir del perdón o la verdad, sino tan solo de la comprensión del dolor del otro.