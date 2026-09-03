'La bola negra', 'Los domingos' y 'El ser querido', preseleccionadas para representar a España en los Oscar
- Se abre un nuevo plazo de votación para la Academia de Cine, que anunciará la película elegida el 17 de septiembre
2026 no ha sido un año cualquiera para el cine español y como prueba el peso de las tres películas preseleccionadas por la Academia de Cine para representar a España en los Oscar 2027 en la categoría de mejor película internacional. Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa; La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi; y El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, son las tres películas más votadas para los académicos: las tres podrían haber sido indiscutibles otro año y ahora vuelven a competir en una segunda ronda de votación de los académicos cuyo resultado se hará público el próximo 16 de septiembre.
El anuncio, realizado en la sede madrileña de la Academia de Cine a cargo de la actriz Miriam Garlo, responde a las conjeturas prevías. La única duda era si Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, presente en el Festival de Cannes y el cineasta español de mayor éxito histórico en los Oscar, aparecería en la terna, pero finalmente no forma parte.
La bola negra
Cada una de las tres preseleccionadas cuenta con sus fortalezas específicas para ser elegida, pero como primera favorita se dibuja La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, una fantasía histórica alrededor de la Guerra Civil y la figura de Federico García Lorca a partir de la obra teatral de Alberto Conejero (La piedra oscura), que vindica la memoria histórica y la libertad sexual. Como sucedío con Sirat el año pasado, La bola negra llega ya con el pedigrí de su premio a la mejor dirección en Cannes y con el impulso de ser ya una favorita para ser nominada a muchas categorías -no solo el Oscar a mejor película internacional- en los Oscar el año que viene debido a ser la gran apuesta de Netflix para los premios.
El ser querido
El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, estrenada la semana pasada en España, es un soterrado duelo paternofilial con dos interpretaciones mayúsculas de Javier Bardem y Victoria Luengo, en el contexto del rodaje de una película en el desierto canario. Presente también en el Festival de Cannes, su mayor aval en la carrera de los Oscar es la presencia de Bardem, estrella mundial ya nominada -y ganadora- del Oscar.
El largo reencuentro entre un padre ausente (un aclamado director de cine) y una hija (actriz sin éxito) tras décadas sin verse, le sirve a Sorogoyen para bosquejar un gran vacío contado desde los silencios. La idea que sobrevuela es que la madeja de versiones del pasado quizá sea tan irresoluble que la reparación no puede venir del perdón o la verdad, sino tan solo de la comprensión del dolor del otro.
Los domingos
Y, respecto a Los domingos, el drama familiar sobre la vocación de monja de clausura de una adolescente, fue la auténtica triunfadora de los premios Goya de este año, aunque su tanto su estreno como su victoria en el Festival de San Sebastián pertenecen a 2025. La debutante Blanca Soroa interpreta a esa joven de una familia tradicional de clase media solvente, de colegio privado católico, pero venida a un poco menos tras el fallecimiento de su madre y los proyectos empresariales fallidos de un padre de mentalidad conservadora (Miguel Garcés), que también es incapaz de cuidar la formación de sus hijas. La tía de la adolescente y hermana de su padre, interpretada por Patricia López de Arnaiz, es una mujer atea que trata de desactivar la vocación mientras sufre en su propia relación de pareja y mantiene tiranteces con su hermano por la herencia familiar.
Una historia contada con una honestidad total hacia sus protagonistas hasta el punto de diluir completamente la postura de su autora. Recibida simultáneamente como una retrato de la vocación o como una disección de la opresión religiosa según el espectador, la directora aclaró al recibir el premio Forqué el pasado diciembre :"Los domingos es una película que explora cómo el adoctrinamiento religioso puede distorsionar tu percepción o tus sentimientos".
La 99 edición de los Premios Oscar se celebrará el próximo 14 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El camino para el Oscar a mejor película internacional tiene además dos cribas previas, una short list a mediados de diciembre y el anuncio de las cinco nominadas finales el 21 de enero.